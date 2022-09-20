Solmaz Çiros, 2 bin 500 euro para aldığı düğünden kovuldu! Yasaklı madde iddiası gündemde - Son Dakika
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Solmaz Çiros, 2 bin 500 euro para aldığı düğünden kovuldu! Yasaklı madde iddiası gündemde

20.09.2022 11:18

"Evleneceksen Gel" programı ile tanınan fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, önceki akşam Almanya'da bir düğünde sahne aldı. 2 bin 500 Euro karşılığında sahne alan Solmaz Çiros, düğünden yaka paça kovuldu. O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi.

Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan izdivaç programlarından biri olan Evleneceksen Gel'in dikkat çeken isimleri arasında olan Solmaz Çiros, dansları ile çok konuşuluyordu. Yıllar içindeki değişimiyle de sık sık adından söz ettiren Solmaz Çiros, düğünlerde sahne almaya başladı.

ALMANYA'DA SAHNE ALDIĞI DÜĞÜNDEN KOVULDU

Solmaz Çiros, Almanya'da sahneye çıkmak için gittiği düğünden yaka paça kovuldu. Çiros'un 2500 Euro aldığı düğünden yasaklı madde kullandığı için kovulduğu öne sürüldü. Çiros'un düğün salonundan kovulduğu anlar kameralara yansıdı. Çiros'un videosu kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Kovan kişi "Sana verdiğim parayı hak etmiyorsun. Dışarı, dışarı. Almanya'da kimse görmesin bunu. 2500 Euro'ya çıktı mal çekiyor, şurada sallanıyor" dedi.

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Solmaz Çiroz, Almanya, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Solmaz Çiros, 2 bin 500 euro para aldığı düğünden kovuldu! Yasaklı madde iddiası gündemde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Solmaz Çiros, 2 bin 500 euro para aldığı düğünden kovuldu! Yasaklı madde iddiası gündemde - Son Dakika
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