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Son Dakika | 70'lerin ünlü sanatçısı Selçuk Alagöz: "Artık iş yapamıyoruz" - Son Dakika

Son Dakika | 70'lerin ünlü sanatçısı Selçuk Alagöz: "Artık iş yapamıyoruz"

14.12.2021 16:15
Son Dakika | 70'lerin ünlü sanatçısı Selçuk Alagöz: "Artık iş yapamıyoruz"

Son dakika gelişmesine göre Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve aranjör olan Selçuk Alagöz, eşi Birsen Alagöz ile evliliklerinin 50'nci yıl dönümlerini kutladı.

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve aranjör olan Selçuk Alagöz, eşi Birsen Alagöz ile evliliklerinin 50'nci yıl dönümlerini kutladı. Alagöz, geçmişteki müzik ile şimdi yapılan müziklerin arasındaki farkı anlatarak, iş yapamaz hale geldiklerini açıkladı.

Bodrum'da yaşamını sürdüren Selçuk Alagöz, önceki gün Gümüşlük ile Kadıkalesi arasında bulunan Meşealtı restoranda sanatçı dostlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Evliliklerinin 50'nci yıl dönümünü kutlayan Alagöz ailesine sanat, iş ve spor camiasından birçok isim de eşlik etti. Kendi besteleyip, söylediği birçok şarkıyı da seslendiren Alagöz'e eşi ve dostları da eşlik etti. 50'nci evlilik yıl dönümü pastası da kesen çift, ilk günkü heyecanla birbirlerini sevdiklerini söylediler.

Selçuk Alagöz evliliklerinin 50'nci yılını kutladıklarını ifade ederek, "50 yıl geçti, sevdiklerimizle, sanatçı dostlarımızla kutladık yıl dönümümüzü. Allah herkese nasip eylesin 50-60 yıl. Güzel bir anı oldu, sevdiklerimizle birlikte yaşamak bizi mutlu etti. Eşim, benim olmazsa olmazım. Türkiye çapında popüler bir müzisyen arkadaşım geçen sene vefat etti Bodrum'da. Ben 1 yıllık evliyken bana şunu dedi, 'Hala boşanmadın mı' ben de niye boşanacağım dedim. Ailemden hiç kimse boşanmadı. Nitekim bunu ispat ettik, 50 yıl oldu. Eşim çok büyük fedakarlıklar yaptı, ben yıllarca sahneye çıkarken benimle geldi. Birsen de her akşam benimle gele gele şarkılarımı ezberledi. Onun yanında benim kalbim durdu. O olmasaydı yanımda beynim gitmişti. Hayatımı da eşime borçluyum. Şu anda ufak-tefek sağlık açısından sıkıntılarım var ama hayati değil" dedi.

"İş yapamaz hale geldik"

Müzik yapmanın beste yapmanın zorluklarından da bahseden Alagöz, "Bizim ilk müzik yaptığımız yıllarda, bir beste yapmak kolay değildi. İlham gelmedi mi bazen 3 ay sürerdi. Bilgisayar müziğe girince canlı müzik gitti. Bilgisayarda enstrüman sesleri ile bu iş yapılıyor artık. İnsanın canlı çalması başka, hissetmesi başka. Dolayısıyla böyle bir teknik işin içine girince, biraz şarkılar birbirine benzemeye başladı. Günübirlik müzikler oldu. Bu müzikleri 3 gün 5 gün dinliyorsun. Malabadi Köprüsü'nü besteleyeli 40 sene oldu hala herkes biliyor. Çünkü o zaman çok emek verdik şimdi emek yok. Eskiden plaklar, CD'ler vardı ama şimdi dijital müzik platformlarında herkes istediği şarkıyı dinliyor. Beste eser sahibinin geliri. Eserinin satılmasıyla elde ediliyor. Türkiye'de telif hakkı dünyada hak ettiği kadar alınmıyor. Yüzde 10'unu ancak alıyoruz. Rahmetli Berkant, Samanyolu'nu söyledi ve sıkıntılı yaşadı. Samanyolu'nu İngilizce çevirip söyleyen sanatçı, tek şarkıyla ada satın aldı. Yeni bir bestem var, onu ilk sizinle paylaşıyorum. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, hayır konserlerinde güzel sesi ile efe zeybeğini söyleyip zeybek oynuyor. Bodrum zeybeği diye yeni bir beste yaptım. Bu şarkıyı Ahmet Aras'a hediye edeceğim. Bunu söyleyip oynamasını isteyeceğim, şu anda program bu şekilde" dedi.

Alagöz'ün eşi Birsen Alagöz ise, "50 yılın sırrı, karşılıklı olarak birbirini anlamaya çalışmak ve özveridir. İnsanlar bazı şeylerde anlaşmak istiyorsa özveride bulunmalı. Önemli olan en başında bir de sevgi olması gerekiyor. Sevgi varsa zaten her şeyinde üstesinden gelebiliyorsunuz. Selçuk yüreği çok güzel sevgi dolu bir insan, iyi bir evlat, iyi bir baba ve iyi bir koca. Biz böyle başardığımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Son Dakika | 70'lerin ünlü sanatçısı Selçuk Alagöz: Artık iş yapamıyoruz
Son Dakika | 70'lerin ünlü sanatçısı Selçuk Alagöz: Artık iş yapamıyoruz
Son Dakika | 70'lerin ünlü sanatçısı Selçuk Alagöz: Artık iş yapamıyoruz
Son Dakika | 70'lerin ünlü sanatçısı Selçuk Alagöz: Artık iş yapamıyoruz
Son Dakika | 70'lerin ünlü sanatçısı Selçuk Alagöz: Artık iş yapamıyoruz

Selçuk Alagöz, Selçuk, Bodrum, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Son Dakika | 70'lerin ünlü sanatçısı Selçuk Alagöz: 'Artık iş yapamıyoruz' - Son Dakika Magazin


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