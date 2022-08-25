Gülşen'in "imam hatip" sözlerine AK Parti'den sert tepki: Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır

Son dönemde konserlerinde giydiği kıyafetler ve tarzıyla gündemden neredeyse hiç düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen'in Nisan ayında gerçekleşen bir konserinde kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

"SAPIKLIĞI ORADAN GELİYOR HERHALDE"

İnternete düşen görüntülerde Gülşen'in konser esnasında bir kişiyle ilgili olarak "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği duyuluyor.

"GÜLŞENTUTUKLANSIN" ETİKETİ TT OLDU

Şarkıcı Gülşen'in bu sözleri sosyal medyada büyük bir tartışmaya neden olurken, çok sayıda Twitter kullanıcısı Gülşen'in tek bir kişi üzerinden tüm İmam Hatiplileri hedef almasının yanlış olduğunu dile getirdi. Yorum yağmuru sonrası "GülşenTutuklansın" etiketi de Twitter'da kısa sürede TT oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı Türk Ceza Kanununun 216. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: NEFRET SUÇUDUR, İNSANLIK AYIBIDIR

Gülşen'in İmam Hatiplilerle ilgili sözleri AK Parti cephesinde de büyük tepki çekti. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ünlü şarkıcıya Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Çelik yaptığı paylaşımda, "Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini "sapıklık" iddiası ile hedef almak ve Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır...

Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz.

Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir." ifadelerini kullandı.

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