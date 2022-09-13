Ünlü yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Ünlü yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında yaşamını yitirdi

13.09.2022 11:41

Sinema tarihine yön veren "Nouvelle Vague" yani "Yeni Dalga" akımının önde gelen isimlerinden yönetmen ve senarist Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayatını kaybetti.

1960'lar boyunca Breathless ve Alphaville de dahil olmak üzere birçok projede imzası bulunan 91 yaşındaki yönetmen ve film yapımcısı Jean-Luc Godard, hayata gözlerini yumdu.

JEAN-LUC GODARD KİMDİR?

Jean-Luc Godard, 1930 yılında İsviçre kökenli Fransız orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak Paris'te doğdu. II. Dünya Savaşı sırasında İsviçre'de yaşadı, 1940'ların sonuna doğru ailesi boşanınca Godard etnoloji (budunbilim) okumak için 1949 yılında Sorbonne Üniversitesine girdi. Bu zaman dilimi boyunca Cineclub ve Cinemateque e katıldı. Godard Yeni Dalga Akımı'nı alevlendiren insan olarak bilinen Andre Bazin ile burada tanıştı.

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