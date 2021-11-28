Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler

"Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı" gibi magazin haberleri ve daha fazlasına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Üç kez Survivor'a katılan ve ikisini birinci olan Turabi, kendisi hakkında "All Star'a katılmaz" diyenlere sosyal medya hesabından cevap verdi. Turabi, "Amerika'da yeni kariyer yapıyor, bir daha dönmez diyenler. Her şeyimi Survivor'e borçlu olduğumu unutuyorsunuz" ifadelerini kullandı.
İddialı pozları ile genç kızlara taş çıkaran 58 yaşındaki Hülya Avşar 3 yıl aranın ardından sahnelere döndü. Bir gazinoda sahneye çıkan Avşar Kızı, kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle sevenlerini mest etti. Pandemiden dolayı sahneye ara veren Hülya Avşar, uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluştu. Bir gazinoda sahneye çıkan Avşar Kızı iddialı tulumuyla sahneye damga vurdu.
Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında bomba iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Daha önce Serpil Çakmaklı ve Banu Alkan'ın Nihat Doğan için kavga ettiğini öne süren Seyhan Soylu bu sefer de, "Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp, çocuk aldırdı" dedi.
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