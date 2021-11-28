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Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler - Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler

28.11.2021 22:56
Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler

"All Star heyecanı daha şimdiden başladı! Turabi, "Artık Survivor katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap verdi", "Sahnelere geri dönen Hülya Avşar derin sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı" gibi son dakika magazin olaylarından derlenen haberlere bu sayfadan erişebilirsiniz.

"Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı" gibi magazin haberleri ve daha fazlasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TURABİ'DEN SURVIVOR AÇIKLAMASI

Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler

Üç kez Survivor'a katılan ve ikisini birinci olan Turabi, kendisi hakkında "All Star'a katılmaz" diyenlere sosyal medya hesabından cevap verdi. Turabi, "Amerika'da yeni kariyer yapıyor, bir daha dönmez diyenler. Her şeyimi Survivor'e borçlu olduğumu unutuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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HÜLYA AVŞAR, SIRT DEKOLTELİ ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler

İddialı pozları ile genç kızlara taş çıkaran 58 yaşındaki Hülya Avşar 3 yıl aranın ardından sahnelere döndü. Bir gazinoda sahneye çıkan Avşar Kızı, kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle sevenlerini mest etti. Pandemiden dolayı sahneye ara veren Hülya Avşar, uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluştu. Bir gazinoda sahneye çıkan Avşar Kızı iddialı tulumuyla sahneye damga vurdu.

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SEYHAN SOYLU'DAN OLAY YARATACAK AÇIKLAMA

Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler

Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında bomba iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Daha önce Serpil Çakmaklı ve Banu Alkan'ın Nihat Doğan için kavga ettiğini öne süren Seyhan Soylu bu sefer de, "Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp, çocuk aldırdı" dedi.

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Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler

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