Üye Girişi
Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi

24.01.2022 17:41

Son dakika: Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi. Pekcan'ın ölüm haberini MESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Dervişoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Canım, ciğerim, dostum, arkadaşım, ağabeyim; Türk sinemasının emektarı Ayberk Pekcan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

KANSER OLDUĞUNU SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Ekim ayında kanser olduğunu duyuran Ayberk Pekcan, 22 Ekim 2021 tarihinde sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç, bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim, ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla."

Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

AYBERK PEKCAN KİMDİR?

Ayberk Pekcan 22 Mayıs 1970 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı.

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı. 2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Ekim 2021'de akciğer kanserine yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi
YORUMLAR
500

Akciğer Kanseri, Ayberk Pekcan, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin


Yoğun kar yağışına dayanamayan İstanbul Havalimanı'nın kargo terminalinde çökme Yoğun kar yağışına dayanamayan İstanbul Havalimanı'nın kargo terminalinde çökme         
18:17
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu         
18:08
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27

Son Dakika Haberleri
18:16 Yoğun kar yağışına dayanamayan İstanbul Havalimanı'nın kargo terminalinde çökme
18:08 İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
18:08 Çağlar Ertuğrul'un esprili paylaşımlarına Deniz Baysal da katıldı!
17:53 Vali Ali Yerlikaya: Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini ihbar edin
17:51 Volkan Demirel, gol makinesini Fenerbahçe'ye yollayacak!
17:51 Tokat'ta ki sağlık görevlisi, diyaliz hastasını sırtında ambulansa götürdü
17:41 Son Dakika: İstanbul'da tüm otogarlarda araç çıkışları yarın saat 08.00'a kadar durduruldu
17:41 Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi
17:22 Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'tan aşk pozu!
17:11 Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle AVM'ler bugün saat 19.30'da kapanacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 18:23:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement