İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle yargılanan şarkıcı Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı - Son Dakika
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İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle yargılanan şarkıcı Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

26.10.2022 16:43

İmam hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı yargılanan şarkıcı Gülşen'in yurt dışı yasağının devamı yönündeki itirazını kabul eden mahkeme, yasağı kaldırdı.

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemiyle yargılanan Gülşen, geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı. İmza zorunluluğu kaldırılan Gülşen'in yurt dışı yasağının devam edilmesine karar verildi. Gülşen'in avukatı ise duruşmanın ardından karara itiraz etti. İtirazı kabul eden mahkeme, şarkıcının yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar verdi.

250 BİN TL'LİK GÜVENCE MİKTARININ YATIRILMA ŞARTI

Haftada bir karakola giderek imza veren Gülşen'in davası geçen günlerde İstanbul 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, 1 yılda 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Gülşen'in karakola imza verme zorunluluğunu kaldırırken yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi. Şarkıcının avukatını yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme, Gülşen'in 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırılması şartıyla yurt dışı çıkış yasağını kaldırdı.

KONSER KARARI MERAK EDİLİYOR

Yargılanması devam eden Gülşen, bir süre dinlenme kararı alarak yılbaşına kadar vereceği 50 konseri iptal etti. Yurt dışı yasağının da kalkmasının ardından şarkıcının konserleriyle ilgili nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.

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Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı ŞARKICI GÜLŞEN'İN YURT DIŞI YASAĞI 250 BİN TL'LİK GÜVENCE İLE KALDIRILDI (2) ŞARKICI GÜLŞEN'İN YURT DIŞI YASAĞI 250 BİN TL'LİK GÜVENCE İLE KALDIRILDI (2)

Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle yargılanan şarkıcı Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı - Son Dakika


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