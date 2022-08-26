Bomba İddia! Ortaya Çıktı... - Son Dakika
Üye Girişi

Bomba İddia! Ortaya Çıktı...

26.08.2022 13:56
Bomba İddia! Ortaya Çıktı...

Son dönemde özel hayatıyla gündemde yer alan oyuncu İbrahim Çelikkol, Ay Yapım'ın yeni sezon dizilerinden Aile'yle görüşüyor. İşte detaylar...

İbrahim Çelikkol yeni sezonda eğer anlaşma imzalarsa iki işte birden olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezonunda rol almaya hazırlanan yakışıklı oyuncu Ay Yapım'ın Aile dizisiyle görüşüyor.

Şirketin Show TV için hazırladığı dizinin Hakan Bonomo imzalı senaryosu sektörün son günlerde en çok ilgilendiği dizilerin başında geliyor.

Ahmet Katıksız'ın yöneteceği dizinin cast çalışmaları devam ediyor. Dizi için ilk teklif götürülen oyuncuların başında Özge Özpirinçci de vardı.

'ASLAN' ROLÜ TEKLİF EDİLDİ

Çelikkol'a dizinin başrol karakter Aslan rolü teklif edildi. Aslan kalabalık bir ailenin oğlu, gece kulübü işletiyor. Son derece bıçkın bir adam… Ailesinin dertleri ve yaptığı işin sorunları derken karanlık ve bir kadar da gizemli bir karakter… Bu zor adamın hayatına psikolog Devin girecek. İşler başka bir boyuta taşınacak.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de Kocaeli'de dünyaya geldi.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç milli oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Çelikkol, 25 Mayız 2017'de Mihre Mutlu ile evlendi. Ünlü çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı. Çelikkol ile Mutlu, 2022'de boşandı.

2022 itibarıyla Kuş Uçuşu adlı dizide rol alıyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: Snob Magazin

İbrahim Çelikkol, Ahmet Katıksız, Kuş Uçuşu, Ay Yapım, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bomba İddia! Ortaya Çıktı... - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
13:38 Fenerbahçe'nin genç forveti Tiago Çukur'a Belçika ekibi talip oldu
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve kuvvet komutanları Malazgirt Ovası'nda cuma namazı kıldı
13:09 İDO'dan Zafer Bayramı için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek
13:09 Cengiz Ünder'e sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Galatasaray presi! Sarı kırmızılı formayı giymesi için seferber oldu
12:56 İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün kanında alkol tespit edildi
12:32 "İmam hatip" sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'den dikkat çeken ifade: Ben fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım
12:13 Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı
12:10 Meksika'dan Los Angeles'e hareket eden uçak, pistten kalkar kalmaz alev aldı
12:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel: Türkiye'nin Suriye'yle ilişkilerini normalleştirmesine karşıyız
11:40 Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 13:56:46. #1.13#
SON DAKİKA: Bomba İddia! Ortaya Çıktı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement