Son Hali Sevenlerini Üzdü! Kızı İsyan Etti.. - Son Dakika

ALS hastalığı ile mücadele eden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlyas Tüfekçi'nin son sağlık durumu merak ediliyordu.

62 yaşındaki İlyas Tüfekçi'nin son görüntüsünü, oyuncu kızı İlkin Tüfekçi sosyal medyadan paylaştı.

"ÇOK İYİSİN DEĞİL Mİ BABA?"

Babasıyla çekilen kısa bir videosunu Twitter hesabından yayınlayan ünlü oyuncu "Herkes seni çok merak ediyor baba. Bir herkes görsün. Çok iyisin. Değil mi baba?" ifadelerini kullandı.

Hastan yatağında makinaya bağlı bir yaşam süren ve konuşamayan İlyas Tüfekçi'nin kızının sözleri karşısında göz kırparak onay vermesi ise sevenlerinin içini ısıttı.

ACIMASIZ YORUMLAR YAPILDI

Bu video sonrası sosyal medyada, "İlyas Tüfekçi'ye kimse bakmıyor mu? Son hali çok üzücü" ve "İyice çökmüş" şeklinde acımasız yorumlar yapıldı.

"APTALCA VE KÖTÜ NİYETE YAPILAN YORUMLAR..."

İlyas Tüfekçi'nin oyuncu kızı İlkin Tüfekçi, babasıyla ilgili yapılan acımasız yorumlara isyan etti.

İlyas Tüfekçi, "Babama 8 yıldır gözüm gibi bakıyorum. Aptalca ve kötü niyetle yapılan yorumlara izin vermem. Sosyal medyadan, "Aklımızda eski haliyle kalsaydı' diye yorum yapanlar ayıp yahu! Babama en iyi şekilde bakabilmek için göbeğim çatladı. Babamın canını kimse sıkmasın. Yoksa ben de sizin canınızı sıkarım" diyerek isyan etti.

İLYAS TÜFEKÇİ KİMDİR?

İlyas Tüfekçi (d. 3 Şubat 1960, İstanbul), Türk eski futbolcu ve teknik direktör. Almanya'da keşfedilip ardından Türkiye'ye getirilen oyuncular kuşağının ilk temsilcilerinden biri olan İlyas Tüfekçi, VfB Stuttgart ve Schalke 04 takımlarının formaları altında gösterdiği performansla A milli takıma yükselmiş, ay-yıldızlı formayla attığı bütün golleri Fenerbahçe'de oynarken kaydetmiştir. Kısa süre içinde sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan İlyas, efsanevi Bordeaux zaferinin kadrosunda da yer almıştır.

İLYAS TÜFEKÇİ HASTALIĞI NEDİR?

İlyas Tüfekçi'nin 2014 sonlarında ALS hastalığına yakalandığı anlaşıldı ve tedavi görmeye başladı.