Son Hali Sevenlerini Üzdü! Kızı İsyan Etti.. - Son Dakika
Üye Girişi

Son Hali Sevenlerini Üzdü! Kızı İsyan Etti..

26.03.2022 15:04
Son Hali Sevenlerini Üzdü! Kızı İsyan Etti..

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu İlyas Tüfekçi'nin son hali sosyal medyada gündem oldu. İlyas Tüfekçi'nin oyuncu kızı İlkin Tüfekçi, babasıyla ilgili yapılan acımasız yorumlara isyan etti. İşte detaylar...

ALS hastalığı ile mücadele eden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlyas Tüfekçi'nin son sağlık durumu merak ediliyordu.

62 yaşındaki İlyas Tüfekçi'nin son görüntüsünü, oyuncu kızı İlkin Tüfekçi sosyal medyadan paylaştı.

"ÇOK İYİSİN DEĞİL Mİ BABA?"

Babasıyla çekilen kısa bir videosunu Twitter hesabından yayınlayan ünlü oyuncu "Herkes seni çok merak ediyor baba. Bir herkes görsün. Çok iyisin. Değil mi baba?" ifadelerini kullandı.

Hastan yatağında makinaya bağlı bir yaşam süren ve konuşamayan İlyas Tüfekçi'nin kızının sözleri karşısında göz kırparak onay vermesi ise sevenlerinin içini ısıttı.

ACIMASIZ YORUMLAR YAPILDI

Bu video sonrası sosyal medyada, "İlyas Tüfekçi'ye kimse bakmıyor mu? Son hali çok üzücü" ve "İyice çökmüş" şeklinde acımasız yorumlar yapıldı.

"APTALCA VE KÖTÜ NİYETE YAPILAN YORUMLAR..."

İlyas Tüfekçi'nin oyuncu kızı İlkin Tüfekçi, babasıyla ilgili yapılan acımasız yorumlara isyan etti.

İlyas Tüfekçi, "Babama 8 yıldır gözüm gibi bakıyorum. Aptalca ve kötü niyetle yapılan yorumlara izin vermem. Sosyal medyadan, "Aklımızda eski haliyle kalsaydı' diye yorum yapanlar ayıp yahu! Babama en iyi şekilde bakabilmek için göbeğim çatladı. Babamın canını kimse sıkmasın. Yoksa ben de sizin canınızı sıkarım" diyerek isyan etti.

İLYAS TÜFEKÇİ KİMDİR?

İlyas Tüfekçi (d. 3 Şubat 1960, İstanbul), Türk eski futbolcu ve teknik direktör. Almanya'da keşfedilip ardından Türkiye'ye getirilen oyuncular kuşağının ilk temsilcilerinden biri olan İlyas Tüfekçi, VfB Stuttgart ve Schalke 04 takımlarının formaları altında gösterdiği performansla A milli takıma yükselmiş, ay-yıldızlı formayla attığı bütün golleri Fenerbahçe'de oynarken kaydetmiştir. Kısa süre içinde sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan İlyas, efsanevi Bordeaux zaferinin kadrosunda da yer almıştır.

İLYAS TÜFEKÇİ HASTALIĞI NEDİR?

İlyas Tüfekçi'nin 2014 sonlarında ALS hastalığına yakalandığı anlaşıldı ve tedavi görmeye başladı.

Son Hali Sevenlerini Üzdü! Kızı İsyan Etti..
Son Hali Sevenlerini Üzdü! Kızı İsyan Etti..
Son Hali Sevenlerini Üzdü! Kızı İsyan Etti..
Son Hali Sevenlerini Üzdü! Kızı İsyan Etti..

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de beğenilmemişti ama küllerinden yeniden doğdu: Aston Villa, Samatta'yı istiyor Fenerbahçe'de beğenilmemişti ama küllerinden yeniden doğdu: Aston Villa, Samatta'yı istiyor Pınar Karşıyaka'nın konuğu Fenerbahçe Pınar Karşıyaka'nın konuğu Fenerbahçe

İlyas Tüfekçi, Fenerbahçe, İsyan, ALS, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Son Hali Sevenlerini Üzdü! Kızı İsyan Etti.. - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Ordu'da heyelan evleri, ahırı ve inekleri yuttu
14:47 Medipol Başakşehir, Galatasaray'la anılan Alexis Beka Beka'nın transferini bitirmeye çok yakın
14:46 Birleşme partisi yapıldı! İşte Survivor All Star'ın merakla beklenen partisinden ilk enstantaneler
14:17 Burak Elmas "Florya'dan taşınıp Kemerburgaz'a geçeceğiz" deyince taraftar "İbra etmeyin" çağrısı yaptı
14:06 Bu da emekli öğretmen cinneti: Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etmeye çalıştı, yapamayınca polisi aradı
13:53 Eski ehliyet sahipleri dikkat! 31 Aralık'a kadar ehliyetinizi yeniletmezseniz, para cezası geliyor
13:52 Yurtta öğrencilere şiddet vakasında yeni gelişme: Müdür serbest kaldı
13:37 Saçlarını sarıya boyatmıştı, beğenilmedi! Dilan Çiçek Deniz, eski tarzına döndü
13:36 AK Partili Şamil Tayyyar, Tansu Çiller'i yüzde 5 gösteren anketle alay etti: Bu gazı kim veriyor?
13:27 Fenerbahçe'de beğenilmemişti ama küllerinden yeniden doğdu: Aston Villa, Samatta'yı istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 15:11:20. #1.12#
SON DAKİKA: Son Hali Sevenlerini Üzdü! Kızı İsyan Etti.. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement