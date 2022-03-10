Son Nefesime Kadar Dizisi Final mi Yapıyor? - Son Dakika

Son Nefesime Kadar dizisi Çarşamba akşamları ekrana getiriliyordu. Sadakatsiz ve Kuruluş Osman gibi başarılı dizilerin yayınlandığı Çarşamba gününde Son Nefesime Kadar beklenen başarıyı gösteremedi.

TV100'ün haberine göre, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alan Son Nefesime Kadar için final kararı alındı. Dizi 5. bölümde ekrana veda edecek.

Son Nefesime Kadar dizisi oyuncu kadrosunda; Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban, Begüm Birgören, Rojda Demirer İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey, Baran Bölükbaşı, Elif Ceren Balıkçı ve Taha Baran Özbek gibi isimler rol alıyor.