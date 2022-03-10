Son Nefesime Kadar Dizisi Final mi Yapıyor? - Son Dakika
Üye Girişi

Son Nefesime Kadar Dizisi Final mi Yapıyor?

10.03.2022 21:28
Son Nefesime Kadar Dizisi Final mi Yapıyor?

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Begüm Birgören ve Rojda Demirer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Son Nefesime Kadar dizisinden kötü bir haber geldi.

Son Nefesime Kadar dizisi Çarşamba akşamları ekrana getiriliyordu. Sadakatsiz ve Kuruluş Osman gibi başarılı dizilerin yayınlandığı Çarşamba gününde Son Nefesime Kadar beklenen başarıyı gösteremedi.

TV100'ün haberine göre, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alan Son Nefesime Kadar için final kararı alındı. Dizi 5. bölümde ekrana veda edecek.

Son Nefesime Kadar dizisi oyuncu kadrosunda; Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban, Begüm Birgören, Rojda Demirer İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey, Baran Bölükbaşı, Elif Ceren Balıkçı ve Taha Baran Özbek gibi isimler rol alıyor.

YORUMLAR
500
Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Mihri, Umut'u bulacak mı? Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Mihri, Umut'u bulacak mı?

Son Nefesime Kadar, Nurgül Yeşilçay, Begüm Birgören, Emre Kınay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Son Nefesime Kadar Dizisi Final mi Yapıyor? - Son Dakika


Son Dakika
21:32 Dakikalar içinde sildi! Şeyma Subaşı'ndan çıplak poz
21:28 Açıklama geldi! Atletico Madrid tarafından Barcelona maçında 2 futbolcu göz hapsinde olacak
20:58 Zelenski "Bizden sonra sırada onlar var" dedi, ülke alarma geçti! Silah satın almaya başladılar
20:51 Chelsea vurgun üstüne vurgun yiyor! Bilbordlar kaldırılıyor
20:40 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi
20:00 Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı
19:56 Maçın başlamasına saniyeler kala aklına geldi! Süpürge sayesinde sorun çözüldü
19:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü! Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı
19:32 Bu saatlere dikkat edin! Bakan Karaismailoğlu kar yağışı için uyardı
19:31 Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore için olay sözler: Kendimi o canavara karşı test etmek istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 21:40:07. #1.11#
SON DAKİKA: Son Nefesime Kadar Dizisi Final mi Yapıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement