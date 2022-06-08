Son Nefesimle Bu Plağı Çıkardım

'Baba' filminin şarkısı Godfather'ın Türkçeye uyarlanmış halini seslendiren İlham ve Bora Gencer'in 'Babam' isimli plağı İngiltere'de Abbey Road stüdyolarında basıldı.

Plak ve Ben şirketinin sahibi Nejat Pakyüz de 45'liği usta cazcıya hasta yatağında ziyaret edip takdim etti.

FİNAL YAPTIM

Hayatını hep dolu dolu yaşadığını içinde uhde kalan bir şeyin olmadığını dile getiren 99 yaşındaki Gencer, "Plağın çıkmasını sağlayan Nejat Pakyüz'e teşekkür ederim. Benim en güzel plağımı yaptı. Hayatımda en ufak bir eksikliğim kalmadı. Bu röportajla da final yaptık." dedi.

Oğlu Bora Gencer de babasıyla güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, fikrin 2019'da babasından çıktığını dile getirdi.

Babasının kendisinden şarkının Türkçe sözlerini yazmasını istediğini ve bu talebini yerine getirdiğini aktaran Gencer, "Şarkıyı babamla sahnede Babalar Günü ve Anneler Günü olmak üzere birkaç konserde seslendirdik. Çok da güzel oldu. Nejat Pakyüz ağabeyim bunu plak olarak basmak istediğini söyledi. Bizde bu fikre çok sevindik. Kendisiyle de güzel bir dostluğumuz oldu. Babamla benim hayatta başucumuza koyacağımız en güzel anı." ifadesini kullandı.

YAŞARKEN 'DEVLET SANATÇISI' UNVANI VERİLMELİ

Gencer, yetkililerden vefat etmeden önce babasına 'Devlet Sanatçısı' unvanı verilmesini rica ettiğini de sözlerine ekledi.

Plak ve Ben şirketinin sahibi Nejat Pakyüz de plağın, Türkiye'de plak ve müzikle uğraşan babalara çok güzel bir hediye olacağını düşündüklerini dile getirdi. Pakyüz, Türkiye'de 1985'ten sonra ilk kez basılan 45'likten 500 bin adet çıkardıklarını da ifade etti.