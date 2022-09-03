Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor

03.09.2022 10:32
Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor

Son olarak Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hadi ben konsere ruhen ihtiyaç duyuyorum. Benim ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor… Hepimizin iyileşmesi için daha çok müziğe, konsere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Bazı konserlerin son dönemde iptal edilmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konserinin iptal edilmesi istenen sanatçılar arasında yer alan Aleyna Tilki ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"YARATILAN BASKIYA ÜZÜLÜYORUM"

Tilki, paylaşımında konserlerinin iptal edilmesine, "Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak" sözleriyle isyan etti.

"50 KİŞİ AİLESİNE BAKIYOR"

"Çok üzgünüm… Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum" diyen Aleyna Tilki, şu ifadeleri kullandı: Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum.. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak… Ve beni etrafımdakiler dahil herkes üzüyor. Pandemi zaten çok zor bir dönemken, şuan ülkemizde konser yapmak da o kadar zor ki… Hadi ben konsere ruhen ihtiyaç duyuyorum. Benim ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor… Hepimizin iyileşmesi için daha çok müziğe, konsere ihtiyaç var."

Konserinin iptali istenen Aleyna Tilki isyan etti: 50 kişi bu işten ekmek yiyor

KONSERİNİN İPTALİNE YÖNELİK TALEPTE BULUNULMUŞTU

Çorum'da düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında sahneye çıkacak olan sanatçı Aleyna Tilki'nin konserinin iptal edilmesi istenmişti.

Diyanet-Sen Çorum Şubesi Başkanı İsmail Şanar, festivale katılacak olan sanatçılar arasında yer alan Aleyna Tilki'ye eleştiride bulunarak, şunları söylemişti: "Aleyna Tilki, Osmancık'ta konser verecekmiş. Şehrin kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, geleneklerine, değerlerine ve inancına katkı sağlamayan, dini ve milli değerleri ayaklar altına alanları Osmancık'ta görmek istemiyoruz.

Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan, LGBT savunucusu kişilerin sanatçı kimliğiyle insanların önüne rol model gibi sunulmasına karşıyız. Şehrin idarecilerini toplumsal hassasiyetleri dikkate almaya ve programın iptali için gereğini yapmaya davet ediyoruz."

Konserinin iptali istenen Aleyna Tilki isyan etti: 50 kişi bu işten ekmek yiyor
YORUMLAR
500
İç çamaşırlı paylaşımlarının kaldırılmasına tepki gösteren şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram'a meydan okudu: Yenilerini çekip atarım İç çamaşırlı paylaşımlarının kaldırılmasına tepki gösteren şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram'a meydan okudu: Yenilerini çekip atarım Aleyna Tilki, Uzi'nin doğum gününü orta parmak işaretiyle kutladı: Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam Aleyna Tilki, Uzi'nin doğum gününü orta parmak işaretiyle kutladı: Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam

Aleyna Tilki, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor - Son Dakika


Son Dakika
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:39 Çanakkale'de ayı mantarı satan köylüler, günde 600 liralık kazanç sağlıyor
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:33 "Hangisi meler?" sorusunda jokere başvuran yarışmacı, herkesi ters köşeye yatırarak 200 bin liralık soruyu açtırdı
09:01 Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e yeşil ışık: Adaylığı konusu gündeme gelebilir, bunu garipsemem
08:51 MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez
08:46 84 yaşındaki ünlü tiyatrocu Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
08:31 Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri...
07:40 Muğla'nın Datça ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 10:44:38. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement