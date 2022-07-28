Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Çöp Adam dizisinin kadrosuna dahil oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Çöp Adam dizisinin kadrosuna dahil oldu

28.07.2022 07:45

Son olarak yer aldığı Üç Kuruş dizisinin final yapmasının ardından dijitale ağırlık veren başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Star TV'de yayınlanacak olan "Çöp Adam" dizisinde başrol oynayacak.

Yer aldığı her dizideki başarılı performansıyla adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu, Üç Kuruş ve Erşan Kuneri'nin yanı sıra Disney Plus ile anlaştı ve "Avcı" dizisinde Pınar Deniz'le partner oldu. Yoğun bir iş temposu bulunan oyuncunun bir diziyle daha anlaştığı ortaya çıktı.

PARTNERİ BİLİNMİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kaygılaroğlu, OGM Pictures'ın Star TV için çekeceği diziyle görüşüyor. Projenin kod adı ise 'Çöp Adam' olarak belirlendi. Dizide saplantılı bir adamın etkileyici aşk hikayesi ekrana taşınacak. Yönetmeni ve oyuncu kadrosunun henüz netleşmediği dizide Kaygılaroğlu'na kimin eşlik edeceği de bilinmiyor.

Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Çöp Adam dizisinde başrol oynayacak
Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Çöp Adam dizisinde başrol oynayacak
Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Çöp Adam dizisinde başrol oynayacak
YORUMLAR
500

Uraz Kaygılaroğlu, Üç Kuruş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Çöp Adam dizisinin kadrosuna dahil oldu - Son Dakika


Son Dakika
07:45 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Çöp Adam dizisinin kadrosuna dahil oldu
01:42 4 üniversiteye ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı
01:26 Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı 8 göreve yeni isimler atandı
00:31 Ahmet Çakar: Fenerbahçe taraftarının Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak, UEFA "acil" koduyla toplandı
00:28 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Elenmemizi 10 kişi kalmamıza bağlıyorum
23:48 Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, Putin tezahüratına tepki göstererek basın toplantısına katılmadı!
23:37 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Mücadele Avrupa Ligi'nde devam edecek
23:16 Baba-oğul arasındaki sigara içme kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç babasını tabancayla vurarak öldürdü
23:11 Fed Başkanı Powell faiz kararı sonrası basın toplantısı düzenledi! Gelecek toplantıda daha büyük bir artış kararı verilebilir
23:05 Yunanistan basını, Türk ve Yunan ordularını kıyasladı: Türk tarafı ağır basınca farkın eskiye göre kapandığını yazdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 08:15:05. #1.13#
SON DAKİKA: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Çöp Adam dizisinin kadrosuna dahil oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement