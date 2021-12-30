Son yolculuğunda yalnız bırakmadılar

Birçok başarılı yapımın mimarı olan yapımcı Nazlı Heptürk'ün annesi Zerrin Güvel'in cenazesi, önceki gün Zincirlikuyu Cami'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğa uğurlandı.

Heptürk'ü televizyon dünyasından birçok dostu yalnız bırakmazken, cenaze namazında Cüneyt Mete ve Celil Nalçakan'da hazır bulundu. Cenazeden dolayı dizi çekimlerine ara veren oyuncular, cenaze namazı sonrası setin yolunu tutarak işlerine koyuldular.