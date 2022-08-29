Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi

Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli, bu kez de ilk şarkısı Abidin'e çektiği kliple adından söz ettirdi. 50 yaşındaki ünlü isim klibinde cesur sahnelere imza attı. Ancak klibin en bomba yeri Samyeli'nin elleriyle çikolata yediği anlar oldu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Deyim yerindeyse avuç avuç çikolata yiyen Samyeli'nin klibine yorum yağdı. Kimileri, klibinde elleriyle çikolata yemesini eleştirirken, kimisi de Samyeli'nin cesur sahnelerinin olduğu klibi çok beğendi.

İşte klipten görüntüler;