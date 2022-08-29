Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi - Son Dakika
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Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi

29.08.2022 12:25

Eski sunucu Defne Samyeli, bir dönem oyunculuk yapmıştı. Şimdiyse şarkıcılığa adım atan Samyeli ilk şarkısı Abidin'i çıkardı. Klipte Samyeli'nin elleriyle çikolata yemesi sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar elleriyle çikolata yemesini eleştirirken bazılarıysa beğendi.

Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli, bu kez de ilk şarkısı Abidin'e çektiği kliple adından söz ettirdi. 50 yaşındaki ünlü isim klibinde cesur sahnelere imza attı. Ancak klibin en bomba yeri Samyeli'nin elleriyle çikolata yediği anlar oldu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Deyim yerindeyse avuç avuç çikolata yiyen Samyeli'nin klibine yorum yağdı. Kimileri, klibinde elleriyle çikolata yemesini eleştirirken, kimisi de Samyeli'nin cesur sahnelerinin olduğu klibi çok beğendi.

İşte klipten görüntüler;

Defne Samyeli'nin klibinde elleriyle çikolata yemesi sosyal medyayı salladı
Defne Samyeli'nin klibinde elleriyle çikolata yemesi sosyal medyayı salladı
Defne Samyeli'nin çıkardığı klibinde elleriyle çikolata yemesi çok konuşuldu
Defne Samyeli'nin çıkardığı klibinde elleriyle çikolata yemesi çok konuşuldu
Defne Samyeli'nin çıkardığı klibinde elleriyle çikolata yemesi çok konuşuldu
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Defne Samyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi - Son Dakika


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