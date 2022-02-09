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Soner Arıca'ya Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika

Soner Arıca'ya Doğum Günü Sürprizi

09.02.2022 01:41
Soner Arıca'ya Doğum Günü Sürprizi

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam Nanna'da sahne aldı. Aynı akşam doğum günü olan sanatçıya, küçük arkadaşı Kuzey Köker sürpriz yaptı. İşte detaylar…

Dijital platformlar ve YouTube üzerinden milyonlarca tık alan "Arkadaşım Eşek", "Neler Oluyor Hayatta", "Yer Bildirimi" isimli şarkılarda Soner ağabeyi ile düet yapan Kuzey Köker, babası Candar Köker ve annesi Tuba Köker ile Arıca'yı izlemeye gitti.

Üzerinde birlikte fotoğraflarının olduğu pastayla sanatçıya sürpriz yapan Kuzey, ilk sahne tecrübesini de Soner Arıca ile yaşadı.

Sahnede "Neler Oluyor Hayatta" isimli şarkıyı söyleyen Soner Arıca ve Kuzey, doğum günü pastasını birlikte keserken, yeni projelerini Nisan ayında sunacaklarının da müjdesini verdiler.

Soner Arıca kimdir?

Soner Arıca, 1960 yılında Ordu Fatsa'da dünyaya gelmiştir. İlköğretimini Fatsa'da tamamlamış ardından Şişli Koleji'nde eğitimini sürdürmek için İstanbul'a gelmiştir. Lise'den sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. Teknik Direktör Erdoğan Arıca, Oyuncu Levent İnanır Soner Arıca'nın abileridir. Usta oyuncu Kadir İnanır'ın ise yeğenidir. 5 sene mankenlik yapmış daha sonra 1992 senesinde müzik piyasasında İlk Albümü Umut ile yer almıştır. 1992 yılında Bir Umut isimli albümü ile adım attığı müzik kariyerine En Güzel Serüven, Yaşıyorum, Yalvarma, Her şey Yolunda, Sen Mutlu Ol, Şarkılar Var, Kusursuz Aşk, Aşkla Oldu, Hatıram Olsun, Benim Adım Aşk, Bu Yaz Biz, Seni Seviyorum, Sallan, Yarın Her Şey Değişebilir, Ödül, Şarkılar Aşkı Söyler, Başka İklimin Çiçekleri, İyisi Geliyor, Başka İklimin Çiçekleri, İyisi Geliyor, Yapboz, Saklı, Bir Yanım Gitti ve 2016 yılında Aşkın Saniyesi isimli albümleri ile devam etmiştir.

Soner Arıca'ya Doğum Günü Sürprizi
Soner Arıca'ya Doğum Günü Sürprizi

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Soner Arıca'ya Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika Magazin


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