Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım - Son Dakika
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Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım

21.04.2022 23:26

Songül Karlı, yıllar sonra bir itirafta bulundu. Ünlü türkücü, yıllar önce annesiyle bindiği otobüste arkasındaki adam tarafından elle tacize uğradığını açıklayarak "Bunu gören annem, adamı otobüsün içinde tekme tokat dövdü. Eskiden insanlar böyle durumlarda tepki vermek yerine, utanır ve sessiz kalırdı. Annem sessiz kalmadı. Şimdi insanlar daha bilinçli ve cesur. Seslerini, çıkarabiliyor ve tepki gösterebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Ünlü türkücü ve sunucu Songül Karlı, oyuncu ve sunucu Sinan Çalışkanoğlu'nun YouTube kanalına konuk olarak gelen sorulara yanıt verdi.

"OTOBÜSTE ELLE TACİZE UĞRADIM"

"Minibüste başınıza ilginç bir olay geldi mi?" sorusuna Karlı, "Minibüste değil ama otobüste geldi. Annemle otobüse bindiğimiz bir gün, arkamda duran bir adamın elle tacizine uğradım. Bunu gören annem, adamı otobüsün içinde tekme tokat dövdü. Eskiden insanlar böyle durumlarda tepki vermek yerine, utanır ve sessiz kalırdı. Annem sessiz kalmadı. Şimdi insanlar daha bilinçli ve cesur. Seslerini, çıkarabiliyor ve tepki gösterebiliyorlar. Bun da sosyal medyanın etkisi çok. Eskiden insanlar, böyle bir şeyi görse bile sesini çıkarmaz, görmezlikten gelirdi. Şimdi insanlar, böyle durumlarda birbirini koruyor ve birbirlerine destek oluyorlar." diye cevap verdi.

"BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARIMI SİLDİRECEĞİM"

"Yaza hazırlık var mı? Bikinili fotoğraf paylaşımı yapacak mısınız?" sorusuna ise Karlı şöyle cevap verdi:

"Öyle bir hazırlığım yok. Öyle de hoş olmuyor artık. Daha önce yayınlanan tüm bikinili fotolarımı da sildireceğim. Konu, bikini giyip giymemek değil. Tabii ki tatilde giyiyoruz ama ben kendi adıma ,bikinili fotolarımın yayınlanmasını istemiyorum artık. Gençler gönüllerince giysin, onlara çok yakışıyor. Her şey, zamanında güzel."

Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım
Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım
Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım
Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım
YORUMLAR
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Sinan Çalışkanoğlu, Songül Karlı, Youtube, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım - Son Dakika


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