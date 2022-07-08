Sultanbeyli'de bulunan arsasını kendisinden habersiz şekilde sattığı ve yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla eski eşi Metin Yüncü'den şikayetçi olan şarkıcı Songül Karlı, eski kocasıyla Beyaz Magazin canlı yayınında yüzleşti.
Yayına bağlanan Karlı'ya sunucu tarafından eski ses kaydı dinletildi. Ses kaydında ise Karlı'nın Yyıllar önce eski kocası hakkında "Çalmaz, çırpmaz, yapmaz" dediği ortaya çıktı.
Karlı, ise"Bu adam benim eşimdi insan eşini kötüler mi? Siz Metin'i aklamak için neler yapıyorsunuz? Ben sizle iki gündür bu kavgayı yaşıyorum. Ben bu adamla evlendi, adam bana ailesiyle imza aldı. Benim arsamı satıp karısına ev ve araba almış çünkü anlaşmalı boşanmışlar. Karısının en yakın arkadaşının ifadesi var" dedi.
Yayına bağlanan Metin Yüncü iddialara itiraz etti ve bir anda ortalık karıştı. Karlı hem sunucuya hem de eski kocasına tepki göstererek "Senin Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin" dedi.
Yüncü ise itirazlarına devam ederek "Yeter ya, Senin Allah belanı versin, yazıklar olsun" dedi. Karşılıklı hakaretlerin devam ettiği yayında uzun süre karşılıklı beddualar sürdü. Songül Karlı "Sizin hepinizi Allah'a havale ediyorum" dedi.
Son Dakika › Magazin › Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti! - Son Dakika