Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti! - Son Dakika
Üye Girişi

Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!

08.07.2022 20:21

Şarkıcı Songül Karlı ile davalık olduğu eski eşi Metin Yüncü canlı yayında birbirlerine girdiler. İki tarafın da birbirlerine beddualar ettiği olayda Karlı, hem sunucuya hem de eski kocasına tepki göstererek "Senin Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin" dedi. Yüncü ise itirazlarına devam ederek "Yeter ya, Senin Allah belanı versin, yazıklar olsun" dedi.

Sultanbeyli'de bulunan arsasını kendisinden habersiz şekilde sattığı ve yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla eski eşi Metin Yüncü'den şikayetçi olan şarkıcı Songül Karlı, eski kocasıyla Beyaz Magazin canlı yayınında yüzleşti.

SUNUCU ESKİ SES KAYDINI DİNLETTİ

Yayına bağlanan Karlı'ya sunucu tarafından eski ses kaydı dinletildi. Ses kaydında ise Karlı'nın Yyıllar önce eski kocası hakkında "Çalmaz, çırpmaz, yapmaz" dediği ortaya çıktı.

"SİZ METİN'İ AKLAMAK İÇİN NELER YAPIYORSUNUZ?"

Karlı, ise"Bu adam benim eşimdi insan eşini kötüler mi? Siz Metin'i aklamak için neler yapıyorsunuz? Ben sizle iki gündür bu kavgayı yaşıyorum. Ben bu adamla evlendi, adam bana ailesiyle imza aldı. Benim arsamı satıp karısına ev ve araba almış çünkü anlaşmalı boşanmışlar. Karısının en yakın arkadaşının ifadesi var" dedi.

"ALLAH BELANI VERSİN"

Yayına bağlanan Metin Yüncü iddialara itiraz etti ve bir anda ortalık karıştı. Karlı hem sunucuya hem de eski kocasına tepki göstererek "Senin Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin" dedi.

KARIŞILIKLI BEDDUA ETTİLER

Yüncü ise itirazlarına devam ederek "Yeter ya, Senin Allah belanı versin, yazıklar olsun" dedi. Karşılıklı hakaretlerin devam ettiği yayında uzun süre karşılıklı beddualar sürdü. Songül Karlı "Sizin hepinizi Allah'a havale ediyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Songül Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü, yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti Songül Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü, yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti Songül Karlı'nın eski eşine delil yetersizliğinden beraat Songül Karlı'nın eski eşine delil yetersizliğinden beraat

Songül Karlı, Metin Yüncü, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti! - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
18:56 Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 20:51:04. #1.13#
SON DAKİKA: Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement