Songül Karlı'yı görenler gözlerine inanamadı: 20 yaş gençleşti - Son Dakika
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Songül Karlı'yı görenler gözlerine inanamadı: 20 yaş gençleşti

18.04.2022 13:17

Songül Karlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. Değişimiyle adeta bambaşka birine dönüşen ünlü türkücü iple yüz gerdirme tekniğiyle 20 yaş birden gençleşerek, yıllara yenilmeyeceğini gösterdi.

Ünlü türkücü Songül Karlı olağanüstü değişimi ile sosyal medyada trend oldu. Sık sık görünümünde değişiklik yapan 48 yaşındaki Karlı'nın son hali büyük ses getirdi. Fakat bu seferki diğerlerine hiç benzemiyor.

20 YAŞ GENÇLEŞTİ

Son olarak ekranlarda Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak boy gösteren Songül Karlı yüzüne fransız askısı uygulaması yaptırmıştı. İple yüz gerdirme yaptıran Karlı, 20 yaş daha gençleşti. Songül Karlı'nın önceki hali ile sonraki halini karşılaştıranlar gördükleri değişim karşısında hayrete düşüyor.

Değişim diğer adı oldu! Songül Karlı estetikle 20 yaş gençleşti
Değişim diğer adı oldu! Songül Karlı estetikle 20 yaş gençleşti
Songül Karlı'yı görenler gözlerine inanamadı: 20 yaş gençleşti
Songül Karlı'yı görenler gözlerine inanamadı: 20 yaş gençleşti
Songül Karlı'yı görenler gözlerine inanamadı: 20 yaş gençleşti
Songül Karlı'yı görenler gözlerine inanamadı: 20 yaş gençleşti
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Songül Karlı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Songül Karlı'yı görenler gözlerine inanamadı: 20 yaş gençleşti - Son Dakika


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