Songül Karlı'yı görenler gözlerine inanamadı: 20 yaş gençleşti - Son Dakika

Ünlü türkücü Songül Karlı olağanüstü değişimi ile sosyal medyada trend oldu. Sık sık görünümünde değişiklik yapan 48 yaşındaki Karlı'nın son hali büyük ses getirdi. Fakat bu seferki diğerlerine hiç benzemiyor.

20 YAŞ GENÇLEŞTİ

Son olarak ekranlarda Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak boy gösteren Songül Karlı yüzüne fransız askısı uygulaması yaptırmıştı. İple yüz gerdirme yaptıran Karlı, 20 yaş daha gençleşti. Songül Karlı'nın önceki hali ile sonraki halini karşılaştıranlar gördükleri değişim karşısında hayrete düşüyor.