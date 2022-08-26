Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin - Son Dakika
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Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin

26.08.2022 16:36

Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe, sanatçıların yasal olarak "dokunulmaz" ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Tilbe yaptığı paylaşımda, "Herkes ağzından çıkan hatalı söz için tutuklansa memlekette adam kalmaz. Her kurum ve okuldan sapık da çıkmış alim de. Gülşen'e gelene kadar neler var neler. Meclisin gözaltına alınması lazım mesela, orada her şeye, bütün değerlere hakaret ediyorlar hem de yasal." ifadelerine yer verdi.

İmam Hatipliler hakkında söylediklerinden dolayı hakkında soruşturma başlatılan ünlü şarkıcı Gülşen, dün evinde gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan şarkıcı tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Twitter'da Gülşen'in serbest bırakılmasıyla ilgili yapılan paylaşımlara bir yorum da Yıldız Tilbe'den geldi.

"HERKES AĞZINDAN ÇIKAN HATALI SÖZ İÇİN TUTUKLANSA ADAM KALMAZ"

Gülşen'in tutuklanmasının ardından binlerce kullanıcı Twitter'da paylaşım yaparak "Gülşenserbestbırakılsın" dedi. Twitter gündemine yerleşen konuyla ilgili paylaşım yapan Yıldız Tilbe, Gülşen'in serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek şunları yazdı: "Herkes ağzından çıkan hatalı söz için tutuklansa memlekette adam kalmaz. Her kurum ve okuldan sapık da çıkmış alim de. Gülşen'e gelene kadar neler var neler. Meclisin gözaltına alınması lazım mesela, orada her şeye, bütün değerlere hakaret ediyorlar hem de yasal."

"SANATÇILAR DOKUNULMAZ İLAN EDİLSİN"

"Arkadaşlarıyla şakalaşırken kullandığı kelimeler kimseyi ilgilendirmez ki bunun üzerinden tutuklama yapmak yasal olamaz. Kanunları nereye şikayet edeceğiz? Hesabını Allah'a vereceğimiz hayatımıza yasal müdahale istemiyoruz, kanunlar bizi ezmesin korusun. Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin. Sanatçılar dünya çöplüğünün pırıltılarıdır, karanlık denizlerin yakamozlarıdır, her seferinde başka bahanelerle hayatlarına müdahale edilmesin."

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Son Dakika Magazin Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin - Son Dakika
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