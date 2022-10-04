Mide Kanaması Geçiren Mehmet Yüzüak'tan Haber Var

Magazinsortie'den Olcay Ünal Sert'e konuşan söz yazarı Mehmet Yüzüak "Diş doktorum İsmail Hakkı Bayraktar'ın vermiş olduğu antibiyotikler mide kanaması geçirmeme neden oldu. Gece erken müdahale edilmeseydi şu anda çoktan ölmüştüm.

Eğer ambulansı aradıktan sonra kapıyı açık bırakmasam ölürmüşüm. Sonrasında bayılmışım, evim hastaneye yakın olduğu için erken müdahale ile kurtuldum." dedi.

KARACİĞER NAKLİ OLACAK

Kılcal damarlarında kanama olduğu için midesine stent takıldığını belirten Mehmet Yüzüak; "Doktorlar çok ilgilendi benimle sağolsunlar, Dr. Özgür Bahadır 'Sizin şarkılarınızla büyüdük biz. İnşallah 3 ay sonra karaciğer naklini de yaparız tamamen iyileşirsiniz. Sizin tedavinizi ben üstleniyorum." dediğini belirten ünlü söz yazarı, nakil için karaciğer başvurusu yapacağını söyledi.

ONLARI PAMUKLARA SARIP SARMALAMALIYIZ

Tam hastaneden sevinçle çıkarken, karaciğer nakli olması gerektiğini öğrenince ağladığını belirten Mehmet Yüzüak, Uzman Dr. Özgür Bahadır ve Iraklı Dr. Maher Ali Hussein Al-Janabi'ye hayatını borçlu olduğunu belirterek, "Irk, dil, din, cinsiyet farkı hiç önemli değil. Canımızı emanet ettiğimiz doktorlarımıza çok şey borçluyuz.

Medyada doktorlara şiddet haberlerini görüyoruz, bunlar çok yanlış şeyler, onları pamuklara sarıp sarmalamalıyız. Bende buradan görevini layıkıyla yapan doktorlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

HAYAT MAÇIMIN UZATMALARINI OYNUYORUM

Doktorların, stresten uzak bir hayat yaşaması gerektiğinin altını çizdiğini belirten Yüzüak, "Yoksa mideme takılan bu stentler patlayabilirmiş. Resmen ölümden döndüm. Bir futbolcu gibi hayat maçımın uzatmalarını oynuyorum..." dedi.

Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Yüzüak, "7 ayda sapasağlam karaciğerimin nasıl iflas ettiğini çok yakında açıklayacağım" dedi.

MEHMET YÜZÜAK KİMDİR?

1950 Kahramanmaraş doğumlu olan Mehmet Yüzüak; 'Kemancı', 'Sevda Yolu', 'Şarkıların Kaderi', 'Yüz Karası', 'Sevgilim Var İzmirli', 'Biride Bir Binide Bir', 'Bir Mucize Allahım', 'Hasret Pınarı', 'Günah Defteri', 'Sevgilim Var Gurbette', 'Dalgın Gözler', 'Günahkar Olmadan', 'Sen Tanrının Yanındasın Söyle Beni de Affetsin Anne', 'Her Sevgiyi Rüya Gibi Gelir Geçer Sandım'; gibi çok sayıda şarkının söz yazarıdır. 'Kemancı' şarkısı 36 sanatçı tarafından seslendirilmiştir.

Şarkılarını albümlerinde okuyanlar arasında; Zeki Müren, Bülent Ersoy, Emel Sayın, Gönül Yazar, Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek, Gönül Akkor, Kamuran Akkor, Tanju Okan, Ahmet Özhan, Umut Akyürek gibi çok sayıda önemli sanatçı yer almaktadır.