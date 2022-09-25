Serdar Ortaç ihanete uğradığını öğrendiği anları anlattı: Okuyunca aldatılmadan daha beter duygu yaşadım - Son Dakika
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Serdar Ortaç ihanete uğradığını öğrendiği anları anlattı: Okuyunca aldatılmadan daha beter duygu yaşadım

25.09.2022 15:12

Bir televizyon kanalınıda yayınlanan şov programına katılan ünlü popçu Serdar Ortaç, "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna "Sevgilimin günlüğünü okuyunca aldatılmadan daha beter duygu yaşadım" yanıtını verdi

Ünlü oyuncu Doğu Demirkol'un sunumuyla ekrana gelen Alelade Show'a bu hafta rapçi Norm Ender, şarkıcı Simge ve Serdar Ortaç konuk oldu. Kahkaha tufanının koptuğu programa Serdar Ortaç'ın itirafı damga vurdu.

TATSIZ ANISINI PAYLAŞTI

Son dönemde aşk hayatında yüzü gülmeyen Serdar Ortaç'a, programın hazır cevap bölümünde "Hiç aldatıldın mı?" sorusu yöneltildi. Ünlü şarkıcı soruya başından geçen tatsız bir anısıyla cevap verdi.

Serdar Ortaç'tan aldatılma itirafı! Sevgilisinin günlüğünü okuyunca dünyası başına yıkıldı

"SEVGİLİMİN GÜNLÜĞÜNÜ BULDUM"

Evlenmeden önce yaşadığı ilişkide ummudığı bir olayla karşılaşan Ortaç şunları söyledi; "Bir Litvanyalı sevgilim olmuştu evlenmeden önce. Uyuduk uyandık, yatağın altında şişlik fark ettim. Kız banyoya indi. Yedinci ayımız olmuş ilişkide. Deli gibi aşığım kıza. Yatağın şiltesini bir kaldırdım bir tane günlük. Kız günlük tutuyormuş. Günlüğü açtım Litvanca yazıyor bir şeyler. Dedim ki 'Şunları bir tercüme ettirsem mi?'. Günlüğün fotoğrafını çektim ertesi gün tercüman buldum. Yazıları tercüme ettirdim."

Serdar Ortaç'tan aldatılma itirafı! Sevgilisinin günlüğünü okuyunca dünyası başına yıkıldı

"ALDATILMADAN DAHA BETER"

Başına gelen olayı aldatmadan daha beter olarak yorumlayan Ortaç şöyle devam etti; "Defterin üçüncü sayfada 'Benim burada ne işim var? Evimden gelip Türkiye'de ne yapıyorum? Bu herifle neden 6 aydır buradayım? Allah'ım bana yardım et.' yazıyordu. Bu aldatılmaktan daha kötü. Yüzüme söyle, kalma benimle, defol git nereye gidiyorsan. Ama bunu yazma. Aldatıldığımı sanmıyorum. Bu durum aldatmadan da berbat. 'Benim burada ne işim var?' diyor kız. 7 aydır koynumdasın. Kıza öyle bir aşığım ki bunları hiç düşünmedim"

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Doğu Demirkol, Serdar Ortaç, Simge Sağın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç ihanete uğradığını öğrendiği anları anlattı: Okuyunca aldatılmadan daha beter duygu yaşadım - Son Dakika


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