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Stüdyoda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım - Son Dakika

Stüdyoda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım

12.11.2021 15:57

Müge Anlı'nın programında kayıp olarak aranan Neslihan Batur'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Anlı'nın stüdyosunda gözaltına alınan katil zanlısı Habip Başar, sorgusunda cinayeti itiraf ederek Batur'u öldürüp su kuyusuna attığını itiraf etti.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında dün İstanbul Kartal'dan 9 Kasım Salı günü sırra kadem basan ve üç gün boyunca kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi 46 yaşındaki Neslihan Batur'un kaybını ekrana taşımıştı. Annesinin geniş bir erkek çevresi olduğunu, onlarla sık sık görüştüğünü söyleyen Nehir Kaya, Neslihan Batur'un bir an evvel bulunması için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Evden sevgilisi Habip Başar ile buluşup geri döneceğini söyleyerek ayrılan talihsiz kadınla ilgili acı gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı.

STÜDYODA GÖZALTINA ALINDI

Anlı, canlı yayına telefonla bağladığı, yayın sonrası stüdyoya getirdiği Habip Başar'ın sevgilisi Neslihan Batur'u öldürdüğünü söyledi. Müge Anlı, akşam saatlerinde ifadesi alınmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından stüdyosundan teslim alınan Başar'ın sorgusunda her şeyi itiraf ettiğini anlattı.

Müge Anlı'nın stüdyosunda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım

BOĞDUKTAN SONRA SU KUYUSUNA ATTI

Müge Anlı'nın canlı yayınında ve yayın sonrası röportajda soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken Habip Başar, ifadeye alındıktan çok kısa bir süre sonra, "Çok sevdiğini ve çok kıskandığını" söylediği sevgilisi boğduğunu, ardından çalıştığı fabrikanın su kuyusuna attığını kaydetti.

"ÇOK PİŞMANIM"

Katil zanlısı, çalıştığı fabrikaya çağırdığı Neslihan Batur ile ilgili evlilik teklifini geri çevirdiği için tartıştığını, tartışmanın büyümesi üzerine cinayeti işlendiğini söyledi. Müge Anlı stüdyosunda devamlı pişman olduğunu belirten Habip Başar, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarken de aynı ifadeyi kullandı. Canlı yayında ekrana getirilen o anlarda Başar, cinayeti neden işlediğiyle ilgili sorulara, "Çok pişmanım, çok pişmanım" diyerek yanıt verdi.

MÜGE ANLI: BUNLARI TAKSİM MEYDANI'NDA ASSINLAR"

Her gün yeni bir cinayet duymaya artık dayanamadığını ifade eden Müge Anlı, "Allah kahretsin bunları... Bunları alıp Taksim Meydanı'nda assınlar. Artık içimden geçen bu... Dört çocuk annesi kadını 'seviyorum' diyerek öldüren bir kadın daha... İdama karşı biriyim. Ama bu konuda değilim. Bunları tek tek oraya sallandırsınlar. Artık başka çarem kalmadı. Benim gibi idam cezasına karşı birine de bunu söylettirdiler" diye tepki gösterdi.

Talihsiz kadının acı haberini stüdyoda alan kızı Nehir Kaya ise "Annem kaybolmadan iki gün önce de kavga ettiler. Annem kendisine, "Beni bırak" diye yalvarıyordu. Tehdit ediyordu, bırakmıyordu" dedi.

Stüdyoda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım

Müge Anlı, İstanbul, Kasım, Salı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Stüdyoda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım - Son Dakika Magazin


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