Süheyl ve Behzat Uygur, dizilerdeki bakışma sahnelerini tiye aldı

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Son dönemde dizilerde sıkça karşılaştığımız uzun bakışma sahneleri birçok kişinin tepkisini çekerken, usta tiyatrocu Süheyl Uygur ve Bahzat Uygur'dan konuyla ilgili paylaşım geldi.

BAKIŞMA SAHNESİYLE FENA DALGA GEÇTİLER

Behzat Uygur ve Süheyl Uygur yaptıkları tren yolculuğu sırasında konuşmadan birbirine bakıştıkları anları kayda alıp sosyal medyada "Bundan 2 saat yapınca dizi oluyor" başlığıyla paylaştı.

SÜHEYL UYGUR GÜLDÜRDÜ

Videoda dizilerde yapılan meşhur mimikleri de yapan Süheyl Uygur, takipçileri güldürdü. Uygur kardeşlerin bu paylaşımı birçok kişi tarafından dizi sektöründeki eksikliği tam olarak yansıtıyor şeklinde yorumlandı.