Süheyl ve Behzat Uygur, dizilerdeki bakışma sahnelerini tiye aldı - Son Dakika
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Süheyl ve Behzat Uygur, dizilerdeki bakışma sahnelerini tiye aldı

18.05.2023 16:32

Behzat Uygur ve Süheyl Uygur kardeşler, son dönemde ekranlardaki dizilerin birçoğunda sıkça kullanılan uzun bakışma sahnesini, çektikleri bir video ile tiye aldı. İkilinin paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. Birçok kişi ünlü kardeşlere yaptığı yorumlarla hak verdi.

Son dönemde dizilerde sıkça karşılaştığımız uzun bakışma sahneleri birçok kişinin tepkisini çekerken, usta tiyatrocu Süheyl Uygur ve Bahzat Uygur'dan konuyla ilgili paylaşım geldi.

BAKIŞMA SAHNESİYLE FENA DALGA GEÇTİLER

Behzat Uygur ve Süheyl Uygur yaptıkları tren yolculuğu sırasında konuşmadan birbirine bakıştıkları anları kayda alıp sosyal medyada "Bundan 2 saat yapınca dizi oluyor" başlığıyla paylaştı.

SÜHEYL UYGUR GÜLDÜRDÜ

Videoda dizilerde yapılan meşhur mimikleri de yapan Süheyl Uygur, takipçileri güldürdü. Uygur kardeşlerin bu paylaşımı birçok kişi tarafından dizi sektöründeki eksikliği tam olarak yansıtıyor şeklinde yorumlandı.

YORUMLAR
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Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, dizilerdeki meşhur sahneyi çektikleri video ile tiye aldı Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, dizilerdeki meşhur sahneyi çektikleri video ile tiye aldı

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Son Dakika Magazin Süheyl ve Behzat Uygur, dizilerdeki bakışma sahnelerini tiye aldı - Son Dakika


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