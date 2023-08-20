Süreyya Yalçın son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu - Son Dakika

Süreyya Yalçın son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu

Süreyya Yalçın son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu
Son Güncelleme: 20.08.2023 15:18

Son dönemde zayıf görüntüsüyle adından sıkça söz ettiren Süreyya Yalçın, endişelenecek bir durum olmadığını belirterek ''Günde tek öğün akşamları yiyorum. Kendimi çok iyi ve sağlıklı hissediyorum, mükemmelim'' ifadelerini kullandı

Yaşamını ABD'de sürdüren ve tatil için Bodrum'u tercih eden sosyetik güzel Süreyya Yalçın, zayıf görüntüsüyle hayranlarını endişelendirdi. Günde tek öğün yemek yediğini belirten Yalçın "Kendimi çok sağlıklı hissediyorum" dedi.

"ÖLÜMDEN DE ÇOK KORKUYORUM"

Beslenme bozukluğu olduğu iddialarına da yanıt veren Yalçın, "Allah korusun... Öyle bir şey olsaydı hemen bir sağlık kuruluşundan yardım alırdım. Ayrıca ölümden de çok korkuyorum" şeklinde konuştu.

İşte Süreyya Yalçın'ın o görüntüleri;

Süreyya Yalçın son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu
Süreyya Yalçın son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu
Süreyya Yalçın son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu
Süreyya Yalçın son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu

Süreyya Yalçın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Süreyya Yalçın son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süreyya Yalçın son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu - Son Dakika
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