Sürpriz Aşk! İlişkileri İfşa Oldu - Son Dakika
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Sürpriz Aşk! İlişkileri İfşa Oldu

15.03.2022 13:04
Sürpriz Aşk! İlişkileri İfşa Oldu

Tozkoparan İskender'in Rüya'sı Sera Tokdemir ile eski futbolcu Tuncay Şanlı'nın aşk yaşadığı iddia edildi. İşte detaylar...

Arkadaş ortamında tanışan Sera Tokdemir ile Tuncay Şanlı'nın, görüntülenmemek için gazetecilerin olmadığı mekanlarda buluştuğu öğrenildi. İkilinin, yakın çevresine mutlu olduklarını söylediği konuşuluyor. (Milliyet)

SERA TOKDEMİR KİMDİR?

Sera Tokdemir, Ahmet Tokdemir ve Serap Tokdemir'in kızları olarak 1981 yılında Mersin'de doğdu. Liseyi Özel Akdeniz Palmiye Koleji'nde bitirdi. Babası Türkiye'nin tanınmış at sahiplerinden birisidir. 2000 yılında Bilkent Üniversitesi'nden (TOMYO) mezun oldu. 2003 yılında dönemin Beşiktaş JK kalecilerinden olan Göksel Gencer ile evlendi, bu evliliğinden Boran Gencer adında bir oğlu oldu.

Tokdemir'in 6 sene süren evliliği 2009 yılında eşinden ayrılmasıyla sonlandı. Zirve Sanat Merkezi'nde tiyatro, şan ve diksiyon eğitimi alarak tiyatroya başladı. 2009 yılında Plato Film Okulu'nda Ayla Algan yönetiminde oyuncu yönetimi, beden dili, dublaj, sinema-dizi-reklam oyunculuğu eğitimi aldı. Birçok sinema, dizi, reklam ve klip çalışmalarında yer alan oyuncu, 2010 yılında Elbiseler Fora ekibine katılmıştır. İlk çıkışını, Kanal D 'de yayınlanan Kanıt ve sonrasında ATV'nin sevilen dizisi Hayat Devam Ediyor ile yapmıştır. Hayat Devam Ediyor dizisi için, söz ve müziği kendine ait diziyle aynı adı taşıyan bir şarkı seslendirmiştir. 2013 yılında Ben de Özledim dizisinde rol almıştır. 2014 sonbaharında başlayan Kertenkele dizisinde "Zehra" karakterini canlandırmıştır. Eski eşi Göksel Gencer 2019 yılında öldü.

Tokdemir, 2021 yılında TRT 1'de yayımlanan Tozkoparan İskender dizisinde Rüya karakterini canlandırmaktadır.

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Çiçek açan badem ağaçları beyaza büründü Çiçek açan badem ağaçları beyaza büründü

Sera Tokdemir, Tuncay Şanlı, Tozkoparan, İskender, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sürpriz Aşk! İlişkileri İfşa Oldu - Son Dakika


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