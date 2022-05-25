Sürpriz Evlilik! Düğünden İlk Fotoğraflar - Son Dakika
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Sürpriz Evlilik! Düğünden İlk Fotoğraflar

25.05.2022 10:51
Sürpriz Evlilik! Düğünden İlk Fotoğraflar

'Yargı'nın sezon finalinden ilk tanıtım yayınlandı. Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ve Ceylin'in (Pınar Deniz) romantik anlarının gözler önüne serildiği tanıtımdaki sürpriz düğün sahnesi sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Aylardır heyecan dolu bir hikayeyi ekranlara taşıyan Yargı'nın sezon finali, 29 Mayıs Pazar akşamı seyirciyle buluşacak. Sezon finaline günler kala bölümden yayınlanan ilk tanıtım, izleyenlerin yüzünde tebessüm yaratıyor.

Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ve Ceylin'in (Pınar Deniz) düğününe herkes davetlidir. İkilinin barıştığı anların ekrana geldiği tanıtımda, izleyici rüya gibi bir düğüne tanıklık ediyor.

"Aşkları bu kez galip mi geldi?" sorusu akıllara gelirken; Ceylin'in "Son değil mi? Bir daha boşanmak gibi saçmalıklar yok" sözlerine Ilgaz, "Asla! Bir daha seni bırakırsam bil ki son nefesimi vermişimdir" cevabını veriyor.

DÜĞÜNDE NELER YAŞANACAK?

Romantik anların yaşanacağı bir bölümün habercisi olan tanıtım, sezon finali heyecanını ikiye katlarken, göz kamaştırıcı düğünde yaşanacaklar merak konusu oluyor. Sezonun en iddialı yapımlarından Yargı, nefes kesici sezon finaliyle seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

Başladığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Nergis Öztürk, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

Sema Ergenekon'un kaleminin Ali Bilgin'in rejisiyle buluştuğu Yargı dizisi, sezon finaliyle pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

Bir cinayet vakasının buluşturduğu Savcı Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile Avukat Ceylin'in (Pınar Deniz) ters köşelerle dolu hikayesini ekranlara taşıyacak 'Yargı', 19 Eylül Pazar akşamı Kanal D'de başlıyor. Heyecanla beklenen dizinin yayınına günler kala ilk bölümünden ön izleme sahnesi seyirciyle buluştu. İdealist Savcı Ilgaz ile sınır tanımayan Avukat Ceylin'in tartışmasından kesitlerin seyirciyle buluştuğu sahne izleyenlere aynı zamanda zıt karakterlere sahip ikilinin çekişmeli ilişkisinden de ipuçları veriyor.

YARGI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Yargı dizisinin senaryosu Sema Ergenekon tarafından yazılıyor. Uyarlama olduğuna dair bir bilgi ise bulunmuyor. Yargı dizisinin tamamen sıfırdan yazılmış, yeni bir dizi olduğu belirtiliyor

Sürpriz Evlilik! Düğünden İlk Fotoğraflar
Sürpriz Evlilik! Düğünden İlk Fotoğraflar
Sürpriz Evlilik! Düğünden İlk Fotoğraflar

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Kaynak: Snob Magazin

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