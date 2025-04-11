Sürpriz nikah! Berdan Mardini ikinci kez evlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Sürpriz nikah! Berdan Mardini ikinci kez evlendi

Sürpriz nikah! Berdan Mardini ikinci kez evlendi

Çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı şekilde boşanan Berdan Mardini, ayrılıktan kısa süre sonra Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutlu bir aşk yaşayan Mardini ve Talay sessiz sedasız evlendi.

11.04.2025 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

46 yaşındaki ünlü türkücü Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini 2 sene önce kendisinden 21 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşamaya başlamıştı. Dilara Talay ile mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkın hakkında şunları söylemişti: "Aramızdaki yaş farkı da konuşuluyor. Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor tabii ki. Sonrasında olayı düzeltiyoruz"

Sürpriz nikah! Berdan Mardini ikinci kez evlendi

EVLENDİLER

Ünlü şarkıcı, 2 yıldır birliktelik yaşadığı Dilara Talay'la aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen sade bir nikâh töreniyle hayatını birleştirdi. Berdan Mardini nikah sonrası, "Sade bir tören istiyorduk. Millet Paris'te Roma'da evlenir, biz Başakşehir'i seçtik. Başakşehir de yurtdışı sayılır" ifadelerini kullanarak espri yaptı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sürpriz nikah! Berdan Mardini ikinci kez evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 12Sjs658:
    mardinli?? ve pembe giyor. hadi ordan!!! 2 0 Yanıtla
  • HÜS KARA:
    Senden bir çocuğum olsun diyordun, al oldu da noldu. Şimdi bundan da yaparsın ondan sonra hevesini alırsın ayrılırsın, o çocuklar da topluma çok faydalı olur sayende. . 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye iki ülkede daha petrol arayacak Türkiye iki ülkede daha petrol arayacak
Dünyanın tüm sorunlarına Antalya’da çözüm aranacak Dünyanın tüm sorunlarına Antalya'da çözüm aranacak
Hırsızlar baltayı taşa vurdu Genç kız hiç düşünmeden kamyonetin kasasına atladı Hırsızlar baltayı taşa vurdu! Genç kız hiç düşünmeden kamyonetin kasasına atladı
SEC’ten Ethereum ETF opsiyonlarına onay SEC'ten Ethereum ETF opsiyonlarına onay
’’Suriye’de çatışmasızlık’’ için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas ''Suriye'de çatışmasızlık'' için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas
Sihirli Annem’in yıldız isimleri yıllar sonra buluştu Fotoğraftaki detay gözlerden kaçmadı Sihirli Annem'in yıldız isimleri yıllar sonra buluştu! Fotoğraftaki detay gözlerden kaçmadı
AK Parti ’Terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili tarih verdi: Bir adım görmeyi ümit ediyoruz AK Parti 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili tarih verdi: Bir adım görmeyi ümit ediyoruz
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
İmamoğlu’nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik
Afra Saraçoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı Afra Saraçoğlu'nun kazancı dudak uçuklattı!
Trump’ın kararı Fransa’yı kötü etkiledi Yüzde 0,7’ye indi Trump'ın kararı Fransa'yı kötü etkiledi! Yüzde 0,7'ye indi

09:06 Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargılanacak Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargılanacak
08:40 Trafik kanunu değişiyor O ehliyetler iptal edilecek Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek
08:21 Başkent karlar altında Başkent karlar altında
07:56 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
06:59 İstanbul’da lodos kaosu İstanbul'da lodos kaosu
14:04 Ayı saldırısına uğrayan kadından geriye sadece kafası kaldı Ayı saldırısına uğrayan kadından geriye sadece kafası kaldı
13:58 Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti
13:56 Sosyal medya fenomenleri 16 yaşındaki kıza tecavüz edip görüntüleri paylaştı Sosyal medya fenomenleri 16 yaşındaki kıza tecavüz edip görüntüleri paylaştı
13:54 Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı
13:48 Dünyaca ünlü rock Yıldızının eşi, polis tarafından vuruldu Dünyaca ünlü rock Yıldızının eşi, polis tarafından vuruldu
13:39 Kapış kapış gidiyor Süper Lig ekibinden bir bardak çay fiyatına bilet Kapış kapış gidiyor! Süper Lig ekibinden bir bardak çay fiyatına bilet
13:20 ABD Başkanı Donald Trump’tan gözdağı: Kimsenin bilmediği silahlarımız var ABD Başkanı Donald Trump'tan gözdağı: Kimsenin bilmediği silahlarımız var
13:16 Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 09:55:58. #7.12#
SON DAKİKA: Sürpriz nikah! Berdan Mardini ikinci kez evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement