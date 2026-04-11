Sürpriz nikah! Sezgi Sena Akay evlendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sürpriz nikah! Sezgi Sena Akay evlendi

Sürpriz nikah! Sezgi Sena Akay evlendi
11.04.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezgi Sena Akay, iş insanı Erdinç Acar ile evlendiğini “Sen bu hayatta en yüksek sesle ve kendimden emin söyleyebildiğim ‘EVET’sin. Seni her şeyden çok seviyorum!” sözleriyle duyurdu.

Oyuncu ve model Sezgi Sena Akay, iş insanı Erdinç Acar ile evlendiğini yaptığı paylaşımla açıkladı. Gözlerden uzak ilerleyen ilişkilerini nikahla taçlandıran çiftin haberi magazin gündemine hızlı giriş yaptı.

“EN YÜKSEK SESLE EVET”

Akay, paylaşımında duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Sen bu hayatta en yüksek sesle ve kendimden emin söyleyebildiğim ‘EVET’sin. Seni her şeyden çok seviyorum!”

GÖZLERDEN UZAK, SESSİZ SEDASIZ NİKAH

Çiftin evliliği sade bir törenle gerçekleşirken, Akay’ın romantik mesajı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Magazin dünyasında sürpriz olarak değerlendirilen nikah, takipçileri tarafından da yoğun ilgiyle karşılandı.

SEZGİ SENA AKAY KİMDİR?

Sezgi Sena Akay, 1994 yılında İstanbul’da doğan model ve oyuncudur. 2012 Miss Turkey yarışmasında derece alarak adını duyurdu ve Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etti. Modelliğin ardından oyunculuğa yönelerek çeşitli projelerde yer aldı. Son dönemde iş insanı Erdinç Acar ile evliliğiyle gündeme geldi.

Evlilik, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 17:57:55. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.