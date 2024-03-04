Survivor 2024 All Star\'da Aysu\'nun ağabeyi skandalı

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Survivor 2024 All Star'da her geçen gün yeni bir olayın yaşanması, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın konseyde yaptığı açıklamaya göre, mavi takımda yarışan Aysu'nun ağabeyi, adada bulunan birine para göndererek Aysu için yiyecek alışverişi yapmış.

Acun Ilıcalı konuşmasında "Daha önce hiç başımıza gelmedi bu seferki konu organize bir şekilde arkadaşlar yiyecek temini çabası. Bununla ilgili tabii siz nasıl bir çaba içindeyseniz bizim ekibimizde bu tip olayları engelleme çabası içinde" dedi.

Acun Ilıcalı devamında şunları söyledi:

" İstanbul'dan organize edilmeye çalışılan bir yiyecek ihlalini öğrenmiş bulunmaktayız. Bir yarışmacımızın yakını Dominik'le bağlantıya geçip artık işi operasyona bağlamış Dominik'teki lokal üzerinden kendi yakınına yiyecek yollamaya çalışıyor."

"FİLM ÇEVİRMEYE GEREK YOK"

Aleyna ise "Şaka mı?" diyerek şoke olduğunu söyledi. Ilıcalı ise "Organize suç bizim için başkadır, soğuk bakacağımız bir konudur.

Bu yarışmacımız mavi takımdan Aysu. Aysu'nun abisi herhalde bu olayı iş edinmiş kardeşi aç kalmasın diye böyle bir organizasyonun içine girmiş.

5 ÖDÜL CEZA ALDI

Çok sıcak bakmayacağınız bir konu öyle bir bakıyorsun ki anlamıyormuş gibi de yapma yani... Yarışma yapıyoruz film çevirmeye gerek yok. Bundan sonraki 5 ödülden yararlanamayacaksın" dedi.

5 ödül cezaya diğer yarışmacılar şoke olurken Aysu'nun tavrı da Ilıcalı'yı rahatsız etti.

Acun Ilıcalı son olarak "Lokalin hesabına para yollanmış alışverişe gidilmiş daha fazla zorlama yani" dedi.