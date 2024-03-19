Survivor 2024 All Star'da Büyük Sakatlık! - Son Dakika
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Survivor 2024 All Star'da Büyük Sakatlık!

Survivor 2024 All Star\'da Büyük Sakatlık!

Survivor 2024 All Star yarışmasında tecrübeli bir yarışmacı parkurda yaşadığı talihsiz sakatlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Acun Ilıcalı, yarışmacının durumunun ciddi olduğunu açıkladı. Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı ve Mavi Takım'dan eleme adayı olarak Batuhan belirlendi. 4. eleme adayı ise yarın oynanacak dokunulmazlık oyunu sonunda belirlenecek.

19.03.2024 00:31  Güncelleme: 00:34
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Survivor 2024 All Star, TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Her hafta çeşitli olaylarla gündeme gelen yarışma programı bugün büyük bir sakatlık haberi ile gündeme geldi.

Tecrübeli yarışmacı parkurda yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı...

Acun Ilıcalı hastaneye kaldırılan Gizem'in durumunu açıkladı:

SURVİVOR GİZEM SAĞLIK DURUMU NASIL

"Gizem'in ciddi bir sakatlanması oldu. Gizem'in şu andaki durumu ciddi bir tehlike hissettiriyor. Gerçekten hiç unutmadığım bir cümlesi, Survivor'ı en çok kalmayı isteyen benim demişti.Daha belirli bir şey yok ama çok tehlikeli bir durum gözüküyor. Dizdeki durum kötü. Geçmiş olsun diyoruz kendisine. Gelişmeleri söyleyeceğiz tabii ama parkurlarda kendinizi riske etmemeniz gerekiyor.MR'ı çekilecek İstanbul için görüşmeler olacak ondan sonra karar verilecek."

Öte yandan haftanın 3. dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı. Konseyde yapılan oylamada Mavi Takım'dan eleme adayı olarak Batuhan çıktı. Böylece haftanı 3 eleme adayı Hakan, Bozok ve Batuhan oldu.

4. eleme adayı ise yarın oynanacak dokunulmazlık oyunu sonunda belirlenecek.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Survivor 2024 All Star'da Büyük Sakatlık! - Son Dakika

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