Survivor 2024 All Star\'da Yunus Emre ve Ogeday arasında kavga çıktı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star'da tansiyon yükseldi. Dokunulmazlık oyununda mücadele eden Yunus Emre ve Ogeday arasında oyun esnasında kavga çıktı. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı ise Yunus Emre'ye tepki gösterdi.
"AĞLAMA OYNA"
Dokunulmazlık oyununda mücadele eden Yunus Emre, önüne çıkan Ogeday'a tepki gösterdi. Ogeday ise "Ağlama oyna" deyince ikili arasında tansiyon yükseldi. Oyun sonrası Ogeday'ın üzerine giden Yunus Emre, "Önümde senin gibi iskele babası vardı" ifadelerini kullandı.
Ogeday ise "Ben başkalarına benzemem. Terbiyeli ol. Burada böyle yapıp sonra köşede herkesten özür diliyorsun. Bana el kol uzatma işleri yemez. Ben bilerek önünde durmadım, senden özür dileyecektim ama sen hemen kötü söze başvurdun" dedi.
ATAKAN'DAN SERT UYARI
Yunus Emre'yi sakinleştirerek uzaklaştıran Atakan ise "Bunların oyunlarına gelmeyeceksin diskalifiye mi olmak istiyorsun" dedi. Yunus Emre ve Ogeday arasındaki gerilim ada konseyinde de konuşuldu.
ACUN ILICALI: ÜMİTSİZ VAKA
Son zamanlarda sık sık kavgalarıyla gündeme gelen Yunus Emre'ye tepki göstererek diskalifiye sinyali veren Acun Ilıcalı, "Her gün bir olaydasın. Herhalde sonunu getiremeyeceksin gibi.
Bir insan bir insanla problemliyse bu dünyanın en normal olayıdır, iki insansa olabilir diyebilirim, 3 insanla ile ya adama bir şey mi var derim. 4. ile problemliyse problem bu adamda derim, 5. ile problemliyse kafası gitmiş derim 6. ile problemliyse ümitsiz vaka derim.
Değişik insanlarla problem yaşıyorsun çünkü problem sende. Konuları uzattıkça uzatıyorsun. Bitirim bitirim yürümeler yapıyorsun. 3-4 kişi seni tutmaya çalışıyor.
Keşke bıraksalardı da ne yapacaksın merak ediyorum. Seni anlamsız hareketlerini seyrettim" şeklinde konuştu.
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