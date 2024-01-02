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Survivor All Star 2024 Başladı! Acun Ilıcalı zıplayan klasik arabayla geldi - Son Dakika
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Survivor All Star 2024 Başladı! Acun Ilıcalı zıplayan klasik arabayla geldi

Survivor All Star 2024 yarışması dün akşam başladı. Acun Ilıcalı, geleneği bozmayarak yine oyun alanına farklı bir giriş yaptı. Ünlü isim, bu sefer zıplayan klasik bir araçla oyun alanına geldi.

02.01.2024 - 08:52,  Güncelleme: 08:56
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Birbirinden başarılı eski yarışmacıların mücadele edeceği Survivor All Star 2024, dün akşam ekran macerasına başladı. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunacağı yarışmanın ilk dakikalarda heyecanlı anlar yaşandı. Acun Ilıcalı, geleneği bozmayarak bu sene de enteresan bir giriş yaparak zıplayan klasik otomobille geldi.

ARACI ADETA DANS ETTİRDİ

Geçtiğimiz sene deniz uçağı kullanarak oyun alanına gelen Acun Ilıcalı, dün de alev motifleriyle süslenen zıplayan klasik bir araç tercih etti. Ünlü isme araçta yarışmacılardan Sahra ve Hakan eşlik etti. Müzik eşliğinde klasik arabasıyla oyun alanına gelen Acun Ilıcalı, aracın lastiklerini yerden kesmeyi ve dans etmeyi de ihmal etmedi.

Survivor All Star 2024 Heyecanla Başladı! Acun Ilıcalı bu sefer de zıplayan klasik otomobille giriş yaptı

Hazırlıkları uzun süre önce başlayan Survivor All Star kadrosunda iddialı isimler yer alıyor. Yarışmacılar, ilk kez Survivor'da SMS olmadan sadece performansa dayalı bir eleme sisteminden geçecek.

İşte merakla beklenen takımlar...

MAVİ TAKIM

  • Nefise Karatay
  • Seda Ocak
  • Begüm Yücetan
  • Sahra Işık
  • Seda Aktuğlu
  • Damla Can
  • Hakan Hatipoğlu
  • Yiğit Poyraz
  • Yasin Obuz
  • Özgür Tetik
  • Yunus Emre
  • Ogeday Girişken
Survivor All Star 2024 Heyecanla Başladı! Acun Ilıcalı bu sefer de zıplayan klasik otomobille giriş yaptı

KIRMIZI TAKIM

  • Pınar Saka
  • Merve Aydın
  • Nagihan Karadere
  • Gizem Memiç
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Canbeldek
  • Doğukan Manço
  • Furkan Kızılay
  • Ersin Korkut
  • Sercan Yıldırım
  • Turabi
  • Bozok Gören
  • Nihat Altınkaya
Survivor All Star 2024 Heyecanla Başladı! Acun Ilıcalı bu sefer de zıplayan klasik otomobille giriş yaptı
Survivor All Star 2024 Başladı! Acun Ilıcalı zıplayan klasik arabayla geldi
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Survivor All Star, Acun Ilıcalı, Murat Ceylan, Tv8, Televizyon, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor All Star 2024 Başladı! Acun Ilıcalı zıplayan klasik arabayla geldi - Son Dakika
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