Survivor All Star 2024'ün 5'inci yarışmacısı Sercan Yıldırım oldu - Son Dakika

Survivor All Star 2024'ün 5'inci yarışmacısı Sercan Yıldırım oldu

Son Güncelleme: 10.09.2023 12:14

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024'ün 5'inci yarışmacısı Sercan Yıldırım oldu. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Acun Ilıcalı ''Başarılar Sercan'' dedi.

Yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitleyen ve nefes kesen mücadelelere sahne olan Survivor All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye başladı. Programın kadrosuna geçmişte de yarışan Sercan Yıldırım dahil oldu.

KADRO ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI

Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere ve Ogeday Girişken'in ardından Aleyna Kalaycıoğlu da kadrosuna dahil oldu.

Survivor All Star 2024'ün 5'inci yarışmacısı Sercan Yıldırım oldu

BEŞİNCİ YARIŞMACI SERCAN YILDIRIM OLDU

Instagram hesabından yarışmacıları açıklamaya başlayan Acun Ilıcalı, son olarak eski futbolcu Sercan Yıldırım'ı açıkladı. Ilıcalı "Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgilisi Sercan Yıldırım, Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan" dedi.

Survivor All Star 2024'ün 5'inci yarışmacısı Sercan Yıldırım oldu

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURMUŞTU

Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer alan Sercan Yıldırım, o sezonun en iyi performans gösteren yarışmacılardan biri olarak yarışmayı 6. sırada bitirmişti. Yıldırım, 2022 yılında da Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmişti.

Survivor All Star 2024'ün 5'inci yarışmacısı Sercan Yıldırım oldu

Sercan Yıldırım, Acun Ilıcalı, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star 2024'ün 5'inci yarışmacısı Sercan Yıldırım oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor All Star 2024'ün 5'inci yarışmacısı Sercan Yıldırım oldu - Son Dakika
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