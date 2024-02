Survivor All Star\'da Sahra Işık beklenmedik bir şekilde ayrıldı

Magazin

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'n sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Mavi takımda yarışan iddialı yarışmacılardan Sahra Işık, Survivor'a kendi isteğiyle veda etti.

"EKİP OLARAK UĞRAŞTIK AMA SAHRA BIRAKMAK İSTEDİ"

Survivor'da eleme potasındaki yarışmacılar düelloya hazırlanırken Murat Ceylan, Sahra'nın Survivor All Star'dan çekildiğini söyledi. Konu hakkında konuşan Ceylan, "Normalde bu gece 4 adayımız vardı. Bu üçlünün yanında bir de Sahra olması gerekiyordu. Ancak arkadaşlar Sahra bu akşam ki mücadelede yer alamayacak. Arkadaşlar Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti. Şartlar çok zor ve biz her bir yarışmacıyı kaybetmek değil kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz ancak elimizden gelenin son safhasına kadar ekip olarak gelsek de Sahra bırakmak istediğini bizlerle paylaştı. Bizde saygı duymak zorundayız. Böyle başlamak istemezdik. Esas önemli olan üç adayımızla konuşacağım. Oyun nasıl olacak bunları anlatacağım" ifadelerini kullandı.