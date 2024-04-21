TV8 ekranlarında yayınlanan ve tansiyon ile heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Survivor All Star'da birleşme partisi zamanı geldi.
Yarışmanın bugün yayınlanacak bölümünde yarışmacılar şarkı yarışmasında hünerlerini sergileyecek. Birleşme partisi için özel hazırlanan yarışmacılar, tek tek sahneye çıkarak şarkı söylerken onları da Demet Akalın değerlendirecek. Yarışma hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı "Bu sene bir değişiklik yaptık ve seyircimize de oylatacağız. Yarışmacımız, seyircimizin oyuyla kazanacak" ifadelerini kullanıyor. Eşinden boşanan Sercan'ın "Yokluğunda" şarkısını söylemesine sessiz kalamayan Akalın "Sen şarkının çok içindesin. Birine gönderme mi yaptın şarkıyla anlamadım" diyor. Sercan ise gülerek "O kendisini biliyor desek" karşılığını veriyor.
Son Dakika › Magazin › Survivor All Star'da birleşme partisi heyecanı: Yarışmacılar şarkı yarışmasında hünerlerini sergileyecek - Son Dakika
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Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı olarak adlandırılan Bülent Ersoy, Bodrum'a tatile geldi ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile sürpriz bir karşılaşma yaşadı.
Kadın eleme adaylarına Berna ve Damla'dan sonra Kırmızı Takım'dan bir isim daha katıldı. Nefes kesen mücadele 12-11 Mavi Takım'ın üstünlüğü ile sona erdi. Mavi Takım rahat bir nefes aldı. Berna ile Merve'nin mücadelesinde oyunu kıl payı kaybeden Berna sinir krizi geçirdi. Karşı takımdan Özgür tepki gösterdi. Konsey'de yapılan oylamada Kırmızı Takım'dan en çok oyu alan Aleyna üçüncü gitme adayı oldu. 4. eleme adayı pazartesi günü belli olacak.
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Ömer, öğrendiği gerçekle neye uğradığını şaşırır. İpuçları onu doğru yola götürür. Büyük sırrı öğrendiğinde planladığı hamleleri rafa kaldırmak zorunda kalır. Kambur'un elinde zor durumda olan Korkut ve Pehlivan, pes etmeden kurtuluş yolu bulmaya çalışırlar. Hiçbir şeyden haberi olmayan Neslihan'ın, Ömer'e güveni sonsuzdur. Ömer de Neslihan'ın vatanı için babasından bile vazgeçeceğine emindir. Gerçekler ortaya çıktıkça zor kararlar alan Ömer'in amacı bellidir. Karşısındaki kim olursa olsun, önce vatanı için hareket edecektir.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Yılmaz Morgül'ün Ateşe Düştüm şarkısını taklit ettiği bir video paylaştı. Gökbakar'ın paylaşımına Morgül kahkaha emojileriyle karşılık verdi.
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