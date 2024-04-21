Survivor All Star'da birleşme partisi heyecanı: Yarışmacılar şarkı yarışmasında hünerlerini sergileyecek

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TV8 ekranlarında yayınlanan ve tansiyon ile heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Survivor All Star'da birleşme partisi zamanı geldi.

SEYİRCİ OYLAMA YAPACAK

Yarışmanın bugün yayınlanacak bölümünde yarışmacılar şarkı yarışmasında hünerlerini sergileyecek. Birleşme partisi için özel hazırlanan yarışmacılar, tek tek sahneye çıkarak şarkı söylerken onları da Demet Akalın değerlendirecek. Yarışma hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı "Bu sene bir değişiklik yaptık ve seyircimize de oylatacağız. Yarışmacımız, seyircimizin oyuyla kazanacak" ifadelerini kullanıyor. Eşinden boşanan Sercan'ın "Yokluğunda" şarkısını söylemesine sessiz kalamayan Akalın "Sen şarkının çok içindesin. Birine gönderme mi yaptın şarkıyla anlamadım" diyor. Sercan ise gülerek "O kendisini biliyor desek" karşılığını veriyor.