Survivor All Star'da birleşme partisi heyecanı: Yarışmacılar şarkı yarışmasında hünerlerini sergileyecek - Son Dakika
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Survivor All Star'da birleşme partisi heyecanı: Yarışmacılar şarkı yarışmasında hünerlerini sergileyecek

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Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar, birleşme partisinde sahneye çıkarak şarkı söyleyecek. Yarışmacıların performanslarını da Dominik'e giden Demet Akalın değerlendirecek.

21.04.2024 12:38  Güncelleme: 13:05
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TV8 ekranlarında yayınlanan ve tansiyon ile heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Survivor All Star'da birleşme partisi zamanı geldi.

SEYİRCİ OYLAMA YAPACAK

Yarışmanın bugün yayınlanacak bölümünde yarışmacılar şarkı yarışmasında hünerlerini sergileyecek. Birleşme partisi için özel hazırlanan yarışmacılar, tek tek sahneye çıkarak şarkı söylerken onları da Demet Akalın değerlendirecek. Yarışma hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı "Bu sene bir değişiklik yaptık ve seyircimize de oylatacağız. Yarışmacımız, seyircimizin oyuyla kazanacak" ifadelerini kullanıyor. Eşinden boşanan Sercan'ın "Yokluğunda" şarkısını söylemesine sessiz kalamayan Akalın "Sen şarkının çok içindesin. Birine gönderme mi yaptın şarkıyla anlamadım" diyor. Sercan ise gülerek "O kendisini biliyor desek" karşılığını veriyor.

Survivor All Star'da birleşme partisi heyecanı: Yarışmacılar şarkı yarışmasında hünerlerini sergileyecek
Survivor All Star'da birleşme partisi heyecanı: Yarışmacılar şarkı yarışmasında hünerlerini sergileyecek
Survivor All Star'da birleşme partisi heyecanı: Yarışmacılar şarkı yarışmasında hünerlerini sergileyecek

Survivor All Star, Demet Akalın, Star, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star'da birleşme partisi heyecanı: Yarışmacılar şarkı yarışmasında hünerlerini sergileyecek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Survivor All Star'da birleşme partisi heyecanı: Yarışmacılar şarkı yarışmasında hünerlerini sergileyecek - Son Dakika
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