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Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu - Son Dakika
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Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Sercan, Ersin ve Doğukan arasında eleme heyecanı yaşandı. Düelloya kalan ve adaya veda eden isim Doğukan Manço oldu.

11.01.2024 - 08:24,  Güncelleme: 08:42
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TV8 ekranlarının iddialı yarışması Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. SMS'in olmadığı yarışmada eleme adayı olan Doğukan Manço, Ersin Korkut ve Sercan Yıldırım düelloya çıkarak mücadele etti. Oyunların sonunda kaybederek adaya veda eden isim Doğukan oldu.

"BU ADAMIN TUZU KURU ZANNETTİLER AMA BEN TIRNAKLARIMI KAZIYARAK GELDİM"

Elemeye kalan Sercan, Ersin ve Doğukan arasında düello yapıldı. Rakiplerine göre geride kalan ve istenilen başarıyı yakalayamayan Doğukan Manço, Survivor All Star'ın elenen ilk ismi oldu. Elendikten sonra konuşma yapan Manço, "Hayırlısı oldu. İnanılmaz rakipler var karşımda. Hepsi gurur duyulası insanlar. Çok güzel çalışmış insanlar. Bu adamın tuzu kuru zannettiler ama ben her şeyi tırnakları kazıyarak sağladım. Bu kadar erken eleneceğimi tahmin etmiyordum. Bir sonraki All Star'a katılmak istiyorum. Acun abiden söz istiyorum. Hepinizi tek tek tanıdım. Hepinizi sevdim" ifadelerini kullandı.

Survivor All Star'da İlk elenen isim Doğukan Manço oldu
Survivor All Star'da İlk elenen isim Doğukan Manço oldu
Survivor All Star\'a veda eden isim Doğukan Manço oldu
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SON DAKİKA: Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu - Son Dakika
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