Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi

Survivor 2020'de mücadele eden ve yarışma bittikten sonra 6 ay aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, All Star 2022'de karşı takımlarda yarışmaya başladı. Evlilik yolunda giden ilişkileri olaylı bir şekilde biten ikili, yarışmada gerginlik yaşadı.

ÖDÜL OYUNUNDA GERGİNLİK

Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde ödül oyununun heyecanı yaşanırken ünlüler takımından Barış ile gönüllüler takımı arasında tartışma yaşandı. Barış'ın bir hareketine tepki gösteren Yağmur "Saygısızlık bu gerçekten" dedi. Barış'ın "Benimle muhatap olma" sözlerine ise Yağmur "Hiç muhatabım değilsin. Ağzını bile açma. Merak etme seninle hiç muhatap olmak istemem" diyerek karşılık verdi.

NİSA'DAN BARIŞ'A TEPKİ

Takım arkadaşı Yağmur'a seslenen Nisa ise Barış'ı kastederek "Boşver sen onun seviyesine düşme" dedi. Bu sözleri duyan Barış ise "Kim söyledi onu? Sen mi?" diyerek seslendi.