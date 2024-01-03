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Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek - Son Dakika
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Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Survivor tarihinde bir ilk yaparak 2 günlük büyük ödülü ilk hafta vereceklerinin müjdesini verdi. Ilıcalı, bugün oynanacak dokunulmazlık oyununu kazanan takımı 2 günlük Kolombiya tatiline götürecek. Ödülü duyan yarışmacılar ise sevinçten yerinden zıpladı.

03.01.2024 - 10:42,  Güncelleme: 11:05
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. Dün 2. bölümü yayınlanan All Star'ın konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, bugün oynanacak dokunulmazlık oyununu kazanan takımı Kolombiya'ya götüreceklerini söyledi.

"ALL STAR'I ANCAK BÖYLE ŞAŞIRTABİLİRDİK"

Ada konseyinde yarışmacılara büyük sürprizi açıklayan Acun Ilıcalı, "Sürprizleri severiz. Ödülü kazanan takımı Kolombiya'ya götürüyoruz. Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak. Seyahati kazanan takım 2 gün boyunca Kolombiya'da olacak. Bir takım, Survivor tarihinin uzun ödüllerinden birini daha ilk haftadan yaşayacak. All Star'ı anca böyle şaşırtabiliriz dedik. Tahmin ediyorum ki başardık" dedi. Ilıcalı'nın sürprizi karşısında ağızları açık kalan yarışmacılar, sevinçten yerinde duramadı.

Survivor All Star'ın ilk eleme adayı Kırmızı takım yarışmacılarından Doğukan olmuştu. Dün akşam oynanan oyunu kaybeden Mavi takımın eleme adayı ise Yaman oldu.

Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz: Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek
Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz: Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek
Survivor All Star\'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya\'ya gidecek
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Survivor All Star, Acun Ilıcalı, Kolombiya, Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek - Son Dakika
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