Furkan Kızılay, Survivor All Star'ın yeni yarışmacısı oldu

TV8 ekranlarının efsane yarışmalarından Survivor All Star, yeni sezonda All Star bölümleriyle ekrana gelecek. Yarışmanın netleşen son yarışmacısı ise Çocuklar Duymasın dizisindeki Havuç rolüyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay oldu.

"SMS'SİZ YARIŞMANIN SÜRPRİZİ OLABİLİR"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Kızılay'ın yeniden Survivor All Star'da olacağını söyleyen Acun Ilıcalı, "Sevgili Furkan Survivor All Star'a sakatlıkla yarım kalan hikayesini tamamlamak için geliyor.. Hızıyla hepimizi şaşırtan Furkan, SMS'siz yarışmanın sürprizi olabilir.. Gönülden başarılar" dedi.

KADRO NETLEŞİYOR

Büyük bir merakla beklenen ve yarışmacıların SMS olmadan performansa dayalı eleneceği Survivor All Star 2024'ün kadrosunda Nagihan Karadere, Nihat Altınkaya, Seda Ocak, Sahra Işık, Yasin Obuz, Gizem Memiç, Özgür Tetik, Aleyna Kalaycıoğlu, Ogeday Girişken, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi, Yiğit Poyraz, Merve Aydın, Nefise Karatay ve Doğukan Manço yer alacak.