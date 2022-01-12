Üye Girişi
Survivor All Star kadrosunda yer alan Nisa Bölükbaşı koronaya yakalandı! Yerine yedek yarışmacı geldi - Son Dakika

Survivor All Star kadrosunda yer alan Nisa Bölükbaşı koronaya yakalandı! Yerine yedek yarışmacı geldi

12.01.2022 08:05
Survivor All Star kadrosunda yer alan Nisa Bölükbaşı koronaya yakalandı! Yerine yedek yarışmacı geldi

Survivor 2022 All Star heyecanı için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, Dominik'e giden yarışmacıların ilk oyun öncesi duygularını öğrenmek için bir canlı yayın açtı. Yayında gözükmeyen Nisa'nın koronavirüse yakalandığı yerine de yedeklerden Yağmur'un dahil olduğu öğrenildi.

Survivor All Star heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor. Aylar sürecek zorlu macera için yarışmacılar geçtiğimiz günlerde Dominik'e uçtu. Acun Ilıcalı da dün ilk oyun için karşı karşıya gelen yarışmacılarla bir canlı yayın yaptı. Ilıcalı'nın Instagram'da açtığı canlı yayını binlerce kişi izlerken yarışmacılar da sevenlerinden destek istedi. Yayında gözükmeyen Nisa Bölükbaşı'nın yarışma önce koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

NİSA'NIN YERİNE YAĞMUR GELDİ

Yarışma öncesi yapılan koronavirüse testi pozitif çıkan Nisa, karantinaya alındı. Nisa'nın yerine ise yedek yarışmacılardan Yağmur Banda dahil oldu. Nisa'nın yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Survivor All Star kadrosunda yer alan Nisa Bölükbaşı koronaya yakalandı! Yerine yedek yarışmacı geldi
Survivor All Star kadrosunda yer alan Nisa Bölükbaşı koronaya yakalandı! Yerine yedek yarışmacı geldi
YORUMLAR
500

Nisa Bölükbaşı, Survivor, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star kadrosunda yer alan Nisa Bölükbaşı koronaya yakalandı! Yerine yedek yarışmacı geldi - Son Dakika Magazin


Uraz Kaygılaroğl ve gizemli kız arkadaşı Etiler'de görüntülendi Uraz Kaygılaroğl ve gizemli kız arkadaşı Etiler'de görüntülendi         
07:49
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19
Feci kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın hayalini Dursun Özbek açıkladı Feci kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın hayalini Dursun Özbek açıkladı         
17:36
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Galatasaray'da bir ayrılık daha! İstifa mektubundaki detay her şeyin özeti oldu Galatasaray'da bir ayrılık daha! İstifa mektubundaki detay her şeyin özeti oldu         
15:59
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı         
13:54
Teoman, oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı: Kızı tanımıyorum bile Teoman, oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı: Kızı tanımıyorum bile         
13:41
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
Bir dönemin en ünlü cinsel içerikli film yıldızıydı! Artık eski halinden eser yok Bir dönemin en ünlü cinsel içerikli film yıldızıydı! Artık eski halinden eser yok         
12:08
"Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" diyen Alişan: Sizin gibi düşünmek zorunda değilim "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" diyen Alişan: Sizin gibi düşünmek zorunda değilim         
11:53

Son Dakika Haberleri
07:47 İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!
07:46 Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi
07:45 Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı
00:47 Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:37 İstanbul'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu
00:32 Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu
00:21 Son Dakika: 4 ilde yüz yüze eğitime kar engeli
00:19 Yusuf Demir'in Barcelona macerasına son verdiler
23:57 Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'in uçağı İstanbul'a iniş yaptı
23:56 Ermenistan'ın Kazakistan'a gönderdiği asker sosyal medyada gündem konusu oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 08:12:38. #1.12#
SON DAKİKA: Survivor All Star kadrosunda yer alan Nisa Bölükbaşı koronaya yakalandı! Yerine yedek yarışmacı geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement