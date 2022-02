2022 Survivor All Star, bu sezon gelmiş geçmiş en zor Survivor olacağını belirten Acun Ilıcalı, Aycan Yanaç hakkında bilgi verdi. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor yarışması, yayınlandığı her yeni bölüm de gündeme geliyor. Survivor Aycan elendi mi yoksa adadan ayrıldı mı konuları gündeme geliyor. Herkes tarafından heyecanla izlenen Survivor All Star yarışması Aycan'ın ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Survivor Aycan elendi mi? 2022 Survivor Aycan ayrıldı mı? Survivor Aycan neden ayrıldı? Survivor Aycan Yanaç kimdir? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR AYCAN ELENDİ Mİ?

TV8'in sevilen yarışması Survivor, 2022 sezonuna çok iddialı başladı. Bu sezon Survivor All Star yarışmasının en zor sezonu olduğunu belirten Acun Ilıcalı, Ünlüler takımından Aycan'ın yarışmaya devam edip edemeyeceğini açıkladı. Survivor All Star yarışması Ünlüler takımından Aycan Yanaç, Survivor yarışmasına devam edemeyeceğini belirtmiştir.

2022 SURVİVOR AYCAN AYRILDI MI?

Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor yarışması, yayınlandığı her yeni bölüm de gündeme geliyor. Survivor Aycan elendi mi yoksa adadan ayrıldı mı konuları gündeme geliyor. Herkes tarafından heyecanla izlenen Survivor All Star yarışması Aycan'ın ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. 2022 Survivor All Star yarışması Ünlüler takımından Aycan Yanaç, Survivor yarışmasına devam edemeyeceğini belirtmiştir. Ünlüler takımından Sercan ve Sema "Çok erken pes etti" ifadelerini kullandı. Sercan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti, "2020'de pes ettiği zaman sonlara doğruydu. Bu defa çok erken pes etti. Üzüntü duydum bu karardan" ifadesinde bulundu.

SURVİVOR AYCAN NEDEN AYRILDI?

Survivor All Star yarışmasının Ünlüler takımına dahil olan Aycan Yanaç sevenlerine üzücü haberi verdi. 2022 Survivor All Star yarışmasına devam edemeyeceğini ve Survivor'ın zorlu şartlarında hayatını sürdüremeyeceğini belirten Aycan, yarışmadan çekilme kararı almıştır.

SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç21 Kasım 1998 Nürnberg doğumludur. ALG Spor takımında forvet pozisyonunda görev yapan Almanya'da yetişmiş Türk kadın futbolcudur. 2015'te Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımında forma giymiştir ve 2018 yılından itibaren Türkiye kadın millî futbol takımını temsil etmektedir. Survivor 2020'de boy göstermiştir. 21 Kasım 1998 tarihinde Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan göçmen anne ve babadan dünyaya gelmiştir. Abisi de kendisi gibi futbolcudur. 2020 yılında Survivor'a katılmıştır. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmektedir. Yanaç, forvet pozisyonunda oynamaktadır. Temmuz 2015'te SpVgg Greuther Fürth kulübüne transfer olmuştur. 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında 11 maç oynayan millî futbolcu, üç gol atmıştır. 2016 yılında Nürnberg'e geri dönmüştür.28 Ağustos 2020 tarihinde ALG Spor takımı ile sözleşme imzalamıştır. Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımına çağrılan Yanaç, millî formayla ilk maçına, 4 Ağustos 2015'te "UEFA Gelişim Turnuvası" maçı kapsamında Bosna Hersek'e karşı çıkmıştır. 7 Nisan 2018'de Estonya ile oynanan dostluk maçı için ilk kez Türkiye kadın millî futbol takımı kadrosuna davet edilmiştir. Aycan Yanaç 2020 Survivor sezonuna ve 2022 Survivor All Star yarışmasında Ünlüler takımında yer almıştır.