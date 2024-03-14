TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde iki takım da iletişim ödülünü kazanabilmek için mücadele etti. Oyunu kazanan Kırmızı takım yarışmacılarından Yunus Emre, aldığı müjdeli haberle havalara uçtu.
İletişim ödülünü kadınlarda 8-2, erkeklerde 8-6'lık skorla kazanan Kırmızı takım oldu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda hamile olduğunu söyleyen Yunus Emre'nin eşi Beria, dün akşamki iletişim oyununu kazanarak canlı yayın açan yarışmacıya müjdeli haberi verdi. Yayın esnasında baba olacağını öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçarken takım arkadaşlarının mutlulukları da yüzlerine yansıdı. Babalık heyecanı yaşayan Yunus Emre "Baba mı oluyorum şaka mı? Dünyalar güzel karım, Allah'ım çok şükür" dedi.
Son Dakika › Magazin › Survivor All Star'da iletişim ödülünü kazanan Yunus Emre baba olacak - Son Dakika
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı, şarkıcı Ferhat Göçer'in 'Son Aşkım' adlı şarkısı, Buri Bilge Ceylan'ın kariyerinin en çok izlenen filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de kullanıldığı öğrenildi. Göçer, bu durumdan haberdar olmadığını ve Nuri Bilge Ceylan'ın filmine şarkısının dahil edilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.
1989 yılında TRT ile başlayan Bizimkiler dizisinde Ali karakteriyle tanınan Atılay Uluışık, 20 yıl geçmesine rağmen hala bu karakterin gölgesinde kalmaktan şikayetçi. Oyuncu, yeni bir rolle izleyicileriyle kucaklaşmak istediğini belirtti.
Kedi Eros'u vahşice öldüren İbrahim Keloğlan, bugün görülen duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirdi. Eski manken Sevda Demirel, kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.
Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayranlarına yeni albüm müjdesi verdi. Sanatçı, stüdyoda çekildiği fotoğrafı paylaşarak, albümün yakında çıkacağını söyledi. Tarkan en son Cumhuriyet'in 100.yılı ve Atatürk için 'Sen Rahat Uyu' adlı marşı yazmıştı.
Müzik dünyasının sevilen ismi Elif Karlı, Ataşehir Acıbadem Hastanesi'nde sol gözünden katarakt ameliyatı geçirdi. Uzman Dr. Şafak Çakmakçı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Karlı'nın gözü bir gün kapalı kalacak ve genel sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Kedi Eros'u vahşice öldüren İbrahim Keloğlan, bugün görülen duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirdi. Eski manken Sevda Demirel, kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.
Bir dönem yediği içtiği ayrı gitmeye Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın arası açıldı. Eski dostunun düğününe dahil katılmayan Cemcir, ''Ahmet'le artık yollarımızın kesişmesine gerek yok'' diyerek tüm ipleri kopardı.
Legend Fashion magazin ‘’Yılın En Efsaneleri’’ ödülleri Türkiye İstanbulda The Green Park Otel’de sahiplerini buldu. www.magazinkolik,com kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni Nurcan Sabur 'Yılın En İyi Gazetecisi' ödülüne değer bulundu.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Leyla Bilginel, 5 yaşında alkolik babası tarafından bıçakla kovalandığını, okutulmadığını ve 7 yaşındayken de yaşlı bir adam tarafından istismar edildiğini anlattı.
Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, bir süre önce usta oyuncu Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık'la aşk yaşamaya başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?