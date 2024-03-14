Survivor All Star'da iletişim ödülünü kazanan Yunus Emre baba olacak - Son Dakika
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Survivor All Star'da iletişim ödülünü kazanan Yunus Emre baba olacak

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Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde iletişim ödülünü kazanan Kırmızı takımın yarışmacılarından Yunus Emre, eşi Beria'nın canlı yayında baba olacaklarını söylemesiyle sevinçten havalara uçtu.

14.03.2024 07:36  Güncelleme: 07:41
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde iki takım da iletişim ödülünü kazanabilmek için mücadele etti. Oyunu kazanan Kırmızı takım yarışmacılarından Yunus Emre, aldığı müjdeli haberle havalara uçtu.

İletişim ödülünü kadınlarda 8-2, erkeklerde 8-6'lık skorla kazanan Kırmızı takım oldu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda hamile olduğunu söyleyen Yunus Emre'nin eşi Beria, dün akşamki iletişim oyununu kazanarak canlı yayın açan yarışmacıya müjdeli haberi verdi. Yayın esnasında baba olacağını öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçarken takım arkadaşlarının mutlulukları da yüzlerine yansıdı. Babalık heyecanı yaşayan Yunus Emre "Baba mı oluyorum şaka mı? Dünyalar güzel karım, Allah'ım çok şükür" dedi.

Survivor'da baba olacağını öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçtu
Survivor All Star\'da iletişim ödülünü kazanan Yunus Emre baba olacak

Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star'da iletişim ödülünü kazanan Yunus Emre baba olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor All Star'da iletişim ödülünü kazanan Yunus Emre baba olacak - Son Dakika
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