Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı - Son Dakika
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Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı

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Survivor All Star 2025'in yeni bölüm fragmanında Adem Kılıççı'nın Çılgın Sedat'a saldırdığı görüldü. Tartışmaya başlayan iki yarışmacı arasında ortalık bir anda karıştı.

08.02.2025 08:23  Güncelleme: 08:36
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Survivor'ın 9 Şubat akşamı ekrana gelecek yeni bölümünün heyecan dolu fragmanı yayımlandı. Sosyal medyaya damga vuran fragmanda Adem Kılıççı'nın, Çılgın Sedat'ın üzerine yürüdüğü ve daha sonra saldırdığı görüldü.

Survivor All Star 2025'teki yüksek tansiyon, hiç kesilmeden devam ediyor.

ORTALIK KARIŞTI

Yarışmanın 9 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek olan yeni bölüm fragmanında Adem Kılıçççı ile Çılgın Sedat arasında şiddetli bir kavga yaşanması ortalığı karıştırdı.

Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'ın üzerine yürüdü

Sinirden deliye dönen Adem, takım arkadaşı Çılgın Sedat'ın üzerine yürüdü. Sosyal medyada Adem'in Sedat'a yumruk attığı iddia edildi.

"PİŞMİŞ PİŞMİŞ GÜLÜYORSUN"

Adem'in sinirlenerek Çılgın Sedat'a 'Pişmiş pişmiş gülüyorsun' demesi, Sedat'ın ise 'Ne güleceğim' yanıtını vermesi sonrası ekrandaki görüntü karartıldı.

Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'ın üzerine yürüdü

Adem Kılıççı'yı takım arkadaşlarının ve yapım ekibi zor sakinleştirdi. Kavganın detayları ise 9 Şubat'ta belli olacak.

NAGİHAN: SALIN BENİ

Öte yandan Aleyna Kalaycıoğlu ile geçtiğimiz yıl kavga eden Nagihan Karadere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adem ile Sedat kavga etmişler durduk yere ben TT oluyorum. Arkadaşlar beni niye işin içine katıyorsunuz ? Bakın ben eğleniyorum vallahi keyfim yerinde. Salın beni artık her olayın için de ben varım. Konu şimdi anlaşıldı. İtme olayı mı gündem olmuş vay arkadaş pes! Tamam haklısınız devam o zaman" dedi.

Survivor\'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat\'a saldırdı

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Son Dakika Magazin Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Necati Kaya:
    Adem efendi pavyonlarda adam dövmeye alışmış. Bu varoştaki ozgüven adeta bir hastalik.Birgün dağitırlar. 38 13 Yanıtla
  • Sami Camiye:
    Bu Adem kadar itici birini görmedim elinde sonunda birinden dayak yiyecek öle görünüyor 36 11 Yanıtla
  • Bruce Wayne:
    Acun bunlara 300-500 bin verip dövüstürüyo aglatiyor zirlatiyor kendi trilyonlari goturuyor.. 36 0 Yanıtla
  • Nejat Genc:
    Bunları izleyen Cehapeliler saldırıyor hükümete. 9 26 Yanıtla
  • Taner Uluozen:
    Yalandan dolandan anlaşmalı kavga insanlara seyretsinler diye dümen yapıyorlar,artık kabak tadı verdi,, 27 1 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    acurun oyunları işte reyting yapması için elinden geleni yapar 23 3 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    milletin de derdi buydu. bize ne ya 22 0 Yanıtla
  • Sessiz Adam:
    Kardeşim ne bu lahmAcun hastalığı Biz bu adamın hiç bir programını izlemedik istemiyoruz siz hala haber yapıyorsunuz 13 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Hala izleyen kaldimi la yillardir her sene ayni etane 12 0 Yanıtla
  • behmen akbaş:
    çılgın Sedat’ın orda ne işi var şarkılarını söylesin otursun 9 0 Yanıtla
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