Survivor\'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat\'a saldırdı

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Survivor'ın 9 Şubat akşamı ekrana gelecek yeni bölümünün heyecan dolu fragmanı yayımlandı. Sosyal medyaya damga vuran fragmanda Adem Kılıççı'nın, Çılgın Sedat'ın üzerine yürüdüğü ve daha sonra saldırdığı görüldü.

Survivor All Star 2025'teki yüksek tansiyon, hiç kesilmeden devam ediyor.

ORTALIK KARIŞTI

Yarışmanın 9 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek olan yeni bölüm fragmanında Adem Kılıçççı ile Çılgın Sedat arasında şiddetli bir kavga yaşanması ortalığı karıştırdı.

Sinirden deliye dönen Adem, takım arkadaşı Çılgın Sedat'ın üzerine yürüdü. Sosyal medyada Adem'in Sedat'a yumruk attığı iddia edildi.

"PİŞMİŞ PİŞMİŞ GÜLÜYORSUN"

Adem'in sinirlenerek Çılgın Sedat'a 'Pişmiş pişmiş gülüyorsun' demesi, Sedat'ın ise 'Ne güleceğim' yanıtını vermesi sonrası ekrandaki görüntü karartıldı.

Adem Kılıççı'yı takım arkadaşlarının ve yapım ekibi zor sakinleştirdi. Kavganın detayları ise 9 Şubat'ta belli olacak.

NAGİHAN: SALIN BENİ

Öte yandan Aleyna Kalaycıoğlu ile geçtiğimiz yıl kavga eden Nagihan Karadere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adem ile Sedat kavga etmişler durduk yere ben TT oluyorum. Arkadaşlar beni niye işin içine katıyorsunuz ? Bakın ben eğleniyorum vallahi keyfim yerinde. Salın beni artık her olayın için de ben varım. Konu şimdi anlaşıldı. İtme olayı mı gündem olmuş vay arkadaş pes! Tamam haklısınız devam o zaman" dedi.