Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! - Son Dakika
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Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi!

Survivor\'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi!

Acun Ilıcalı, Gizem'in peş peşe 2 ameliyat olduğu için yarışmaya devam edemeyeceğini ve Yağmur'un da ayağı alçıya alındığı için Survivor'a dönemeyeceğini açıkladı. Ilıcalı ayrıca takımlardaki kadın yarışmacı dengesizliği sebebiyle iki hafta üst üste erkek elemesi olacağını belirtti. Kıran kırana geçen mücadeleyi Kırmızı Takım saniyelerle kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Mavi Takım'da Hakan Hatipoğlu oldu.

31.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:18
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Gizem ve Yağmur'un sağlık durumu hakkında konuşan Acun Ilıcalı, Gizem'in peş peşe 2 ameliyat olduğu için yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi.

Parkurda düşen Yağmur'un da Survivor'a dönemeyeceğini söyleyen Ilıcalı, "Ne yazık ki Yağmur, Survivor'a devam edemeyecek. Ayağı alçıya alındı" dedi.

Acun Ilıcalı, takımlardaki kadın yarışmacı dengesizliği sebebiyle iki hafta üst üste erkek elemesi olacağını ifade etti.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADILAR

Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldular

Takım arkadaşlarıyla vedalaşmak için adaya gelen yarışmacılar, gözyaşlarına boğuldu.

Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldularSurvivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi!

DOKUNULMAZLIK KIRMIZI TAKIM'IN OLDU

Kıran kırana geçen mücadeleyi Kırmızı Takım saniyelerle 12-11 kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI HAKAN OLDU

Haftanın ilk eleme adayı Mavi Takım'da belirlendi. Oylamada 6 Hakan'a 3 de Yaman'a oy çıktı. Böylelikle haftanın ilk gitme adayı Hakan Hatipoğlu oldu.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! - Son Dakika

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