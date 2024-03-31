Survivor\'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi!

Oyunu kullanan Cem Yılmaz, sandık başındaki sözleriyle güldürdü

Başarılı komedyen Cem Yılmaz ve İbrahim Kutluay, İstanbul'da Levent'te bulunan Lütfi Banat İlkokulu'nda oyunu kullandı. Yılmaz, her sene çıkan "Sandık başında kırdı geçirdi" başlıklarını tiye alarak "Ben bir şey yapmıyorum ama böyle yazıyorlar" diyerek tiye aldı.