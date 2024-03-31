Gizem ve Yağmur'un sağlık durumu hakkında konuşan Acun Ilıcalı, Gizem'in peş peşe 2 ameliyat olduğu için yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi.
Parkurda düşen Yağmur'un da Survivor'a dönemeyeceğini söyleyen Ilıcalı, "Ne yazık ki Yağmur, Survivor'a devam edemeyecek. Ayağı alçıya alındı" dedi.
Acun Ilıcalı, takımlardaki kadın yarışmacı dengesizliği sebebiyle iki hafta üst üste erkek elemesi olacağını ifade etti.
HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADILAR
Takım arkadaşlarıyla vedalaşmak için adaya gelen yarışmacılar, gözyaşlarına boğuldu.
DOKUNULMAZLIK KIRMIZI TAKIM'IN OLDU
Kıran kırana geçen mücadeleyi Kırmızı Takım saniyelerle 12-11 kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.
HAFTANIN İLK ELEME ADAYI HAKAN OLDU
Haftanın ilk eleme adayı Mavi Takım'da belirlendi. Oylamada 6 Hakan'a 3 de Yaman'a oy çıktı. Böylelikle haftanın ilk gitme adayı Hakan Hatipoğlu oldu.
Son Dakika › Magazin › Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! - Son Dakika
Yıllardır seçim kombinleriyle gündeme gelen şarkıcı Hatice, bu sefer de pembe ve beyaz renkli kıyafetiyle sandık başına giderek poz verdi.
Ünlü şarkıcı Murat Boz, yerel seçimler için Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı. Boz, oy pusulasının uzun olmasından dolayı biraz zaman aldığını belirtti.
Uzun süredir kanser tedavisi gören Tanyeli, Kuleli Yakamoz Restautant'ta yakın dostları ve basına iftar yemeği düzenledi. Tanyeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü sanatçılar ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri de davete katıldı. Tanyeli, basın mensuplarına teşekkür ederek, daha güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle konuştu. Gece, semazen gösterisiyle son buldu.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin Riva'daki setinde yangın çıktı. Elektrik kontağında çıktığı düşünülen yangında platonun bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Oyuncu Nilperi Şahinkaya ve sunucu Saba Tümer, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy kullanmak için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'na gitti. Nilperi Şahinkaya'nın oy zarfını sandığa atarken zorluk yaşadığı anlar kameralara yansıdı. Ünlü sunucu Saba Tümer ise oyunu kullandıktan sonra çekime gitmek üzere okuldan ayrıldı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında İstanbul'da oy kullanma işlemi başladı. Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın oy zarfını sandığa atarken zorluk yaşadığı anlar kameralara yansıdı. Ünlü sunucu Saba Tümer ise oy kullanmasının ardından çekime gitmek üzere okuldan ayrıldı.
Gülşen Bubikoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere Beykoz'daki bir okula gitti ve '1290' numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra okuldan ayrıldı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullanırken yaptığı esprilerle sınıfı kahkahaya boğdu. İHA muhabirinin oy pusulasının uzunluğuyla ilgili sorusuna verdiği cevap ise herkesi güldürdü.
Başarılı komedyen Cem Yılmaz ve İbrahim Kutluay, İstanbul'da Levent'te bulunan Lütfi Banat İlkokulu'nda oyunu kullandı. Yılmaz, her sene çıkan "Sandık başında kırdı geçirdi" başlıklarını tiye alarak "Ben bir şey yapmıyorum ama böyle yazıyorlar" diyerek tiye aldı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy kullanma işlemi İstanbul'da başladı. Tiyatro ve dizi oyuncusu Tülin Oral, Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giderek oyunu kullandı.
Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star'da peş peşe sakatlanan Gizem Memiç ve Yağmur Banda, sağlık durumlarından dolayı diskalifiye edildi. Arkadaşlarıyla vedalaşmak için adaya gelen yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu.
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