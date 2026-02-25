Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'nun radikal değişimi, burun estetiği bambaşka birine çevirdi - Son Dakika
Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'nun radikal değişimi, burun estetiği bambaşka birine çevirdi

25.02.2026 21:57
Survivor 2021'in parlayan yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu, bu kez şarkılarıyla değil, doktorunun yaptığı çarpıcı bir paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü ismin burun estetiği operasyonu öncesi ve sonrası halleri, değişimin boyutunu gözler önüne serdi.

Kendisine ün kazandıran Survivor sonrası müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ve popülerliğini her geçen gün artıran Aleyna Kalaycıoğlu, estetik dokunuşlarla bambaşka bir görünüme kavuştu.

Ünlü ismin doktoru tarafından paylaşılan "öncesi-sonrası" fotoğrafları, yüz hatlarındaki değişimi net bir şekilde ortaya koydu.

BURUN YAPISINDAKİ İNCELME DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğraflarda, özellikle burun yapısındaki incelme ve profil görünümündeki belirginleşme dikkatlerden kaçmadı.

Kısa sürede etkileşim yağmuruna tutulan fotoğraflar, takipçiler arasında büyük bir tartışma başlattı. Kalaycıoğlu'nun yeni halini beğenenler için ortak görüş "Son derece doğal ve başarılı bir operasyon" olurken; bir kesim ise "Eski hali karakterini daha iyi yansıtıyordu" diyerek doğal güzelliğinden yana oy kullandı.

Survivor 2021 kadrosunda yer aldıktan sonra ekranlardan uzaklaşmak yerine müzik kariyerine odaklanan Aleyna, iddialı tarzı ve aktif sosyal medya kullanımıyla her zaman "diri" bir imaj çizdi. Magazin dünyasında estetik operasyonlar her ne kadar alışıldık olsa da, Aleyna'nın bu değişimi takipçileri tarafından "yeni bir dönemin başlangıcı" olarak nitelendirildi.

21:54
