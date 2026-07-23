Survivor Nagihan zorlu süreci geride bıraktı: "Keyfim Yerinde" - Son Dakika
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Survivor Nagihan zorlu süreci geride bıraktı: "Keyfim Yerinde"

Survivor Nagihan zorlu süreci geride bıraktı: "Keyfim Yerinde"
23.07.2026 11:54
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Survivor 2026'da yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından uzun süre tedavi gören Nagihan Karadere, sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Mr. Turkey yarışmasının jüri üyelerinden biri olan Karadere, "Sakatlığım bugün itibarıyla bitti çok şükür. Keyfim yerinde." ifadelerini kullandı.

Survivor 2026'da ödül oyunu sırasında parkurda dengesini kaybederek sert şekilde yere düşen ve "Belim!" diyerek acı içinde çığlık atan Nagihan Karadere, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü.

Mr. Turkey yarışmasında jüri üyeliği yapan Nagihan Karadere, programda sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Sakatlığım bugün itibarıyla bitti çok şükür. Keyfim yerinde." sözleriyle sevindiren haberi veren Karadere, yaşadığı zorlu süreci geride bıraktığını ifade etti.

Survivor Nagihan zorlu süreci geride bıraktı:

Karadere, Survivor'un ardından sivil hayata alışmaya çalıştığını belirterek, "Adapte olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mr. Turkey yarışmasında jüri üyeleri arasında yer alan Demet Şener de konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Şener, "Açlığa dayanamam. Gideceğim son yer Survivor olurdu." sözleriyle yarışmanın zorlu şartlarının kendisine uygun olmadığını dile getirdi.

Nagihan Karadere, Survivor 2022, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor Nagihan zorlu süreci geride bıraktı: 'Keyfim Yerinde' - Son Dakika

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