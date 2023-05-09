Ayşegül Yıldız, Survivor Semih Öztürk ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Ayşegül Yıldız, Survivor Semih Öztürk ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı

09.05.2023 17:15

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın adı Survivor sunucusu Semih Öztürk'le aşk dedikodularına karıştı. Verdiği ropörtajda Semih Öztürk'ü tanımadığını ifade eden Yıldız, Bircan Bali'nin "Aşk yaşıyorlar" iddiası sonrası sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

İbrahim Tatlıses'le 10 yıl önce yollarını ayıran Ayşegül Yıldız'ın adı bir süredir Survivor Semih Öztürk'le anılıyor. Eşi Kurretülayn Matur'dan ayrılan Semih Öztük'ün iddialara göre Yıldız'ın gönlünü almak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

ÖNCE TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Bir eğlence mekanında gazetecilerin aşk soruları üzerine Semih Öztürk'ü tanımadığını söyleyen Yıldız, birkaç saat sonra çıkıştı Öztürk'ü tanıdığını, Kutsal Damacana filminin galasında karşılaştıklarını söyledi. İlk başta tanıyamadığı Semih Öztürk için "Bursalı olur kendisi, arkadaşımız" sözleri sonrası Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali,"Semih'le beraber en az 10 kere oturduğunu biliyorum ben Semih'in ona yürüdüğünü de biliyorum. Bu hanımefendi yalan söylüyor, bana dava da açabilirsin" diyerek Yıldız'ın aşk yaşadığını bir kez daha dile getirdi.

Ayşegül Yıldız Survivor Semih Öztürk ile aşk mı yaşıyor! İddiaları sert bir şekilde yalanladı

"SİZE RAPOR MU VERECEĞİM"

Bircan Bali'nin iddiaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayşegül YıldIz açtı ağzını, yumdu gözünü. Instagram hesabından sayfa sayfa paylaşım yapan Yıldız: "Sevgilim de olabilir ben bekar bir insanım neyi sorguluyorsunuz anlamadım! Size rapor mu vereceğim hayatımla ilgili. Elinizde benim Semih ile samimi fotoğrafım varmış ya niye paylaşmadınız?" diyerek Bali'nin iddialarını sert bir şekilde yalanladı.

Ayşegül Yıldız Survivor Semih Öztürk ile aşk mı yaşıyor! İddiaları sert bir şekilde yalanladı
Ayşegül Yıldız Survivor Semih Öztürk ile aşk mı yaşıyor! İddiaları sert bir şekilde yalanladı
Ayşegül Yıldız Survivor Semih Öztürk ile aşk mı yaşıyor! İddiaları sert bir şekilde yalanladı
Ayşegül Yıldız Survivor Semih Öztürk ile aşk mı yaşıyor! İddiaları sert bir şekilde yalanladı
Ayşegül Yıldız Survivor Semih Öztürk ile aşk mı yaşıyor! İddiaları sert bir şekilde yalanladı
Ayşegül Yıldız Survivor Semih Öztürk ile aşk mı yaşıyor! İddiaları sert bir şekilde yalanladı
YORUMLAR (1)
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İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız, Semih Öztürk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ayşegül Yıldız, Survivor Semih Öztürk ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı - Son Dakika


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