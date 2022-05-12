Survivor Yarışmacısından Bomba İtiraf! - Son Dakika
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Survivor Yarışmacısından Bomba İtiraf!

12.05.2022 18:49
Survivor Yarışmacısından Bomba İtiraf!

2010 yılında katıldığı Survivor yarışmasında şampiyon olan Merve Oflaz, Youtube'da katıldığı bir programda şok eden ifadaler kullandı. Oflaz, Survivor'a ikinci gidişinde kendisine mobbing yapıldığını itiraf etti. İşte ayrıntılar...

2010 yılında yayınlanan 'Survivor Kızlar Erkekler'in şampiyonu olarak, Survivor Türkiye tarihinin ilk ve tek kadın şampiyonu olma unvanını elinde bulunduran Merve Oflaz, yarışma sonrası oyunculuk kariyerine adım attı.

Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl, Eve Dönüş ve Rengarenk gibi sevilen projelerde rol alan Merve Oflaz, 2015'te 'All- Star' ile yeniden Survivor deneyimi yaşadı ve 7'nci haftada adaya veda etti.

ADADA YEMEK ARAKLADIĞIM OLMUŞTUR

Merve Oflaz, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un "Bize Kaldı" adlı Youtube kanalında yaptığı bir itiraf ile büyük şaşkınlık yarattı. "Hiç yemek çalıyor muydunuz?" sorusuna yanıt veren Oflaz, "Arada bir arakladığım olmuştur" ifadelerini kullandı.

Merve Oflaz, 2015 yılında Survivor'a ikinci kez katıldığı sırada yarışmacılarla pek iyi anlaşamadığını ve sporcu kadın yarışmacıların kendisine "Sen nasıl Survivor birincisi oldun?" tarzında eleştiriler yaparak psikolojik baskılar yaptığını dile getirdi.

"İkinci gidişim adeta faciaydı. Bana diğer yarışmacılar tarafından mobbing yapıldı" diyen Merve Oflaz, açıklamalarıyla şaşkına çevirdi.

MERVE OFLAZ KİMDİR?

Merve Oflaz (d. 23 Mayıs 1988, İstanbul), Türk oyuncudur. Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan sonra Türkiye çapında ün kazanmıştır. Ayrıca Survivor yarışma tarihinin tek kadın şampiyonudur.

Merve Oflaz, 2011 yılında Show TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe Hatun rolünü canlandırmıştır. Kalbim 4 Mevsim isimli dizide başrol oyuncularından Aslı karakterini canlandırmıştır. 2012'de ise cumartesi akşamları Survivor ana yarışması öncesi çocuklar için yapılan yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır.

2 sene boyunca Molped reklam kampanyasının yüzü olmuştur. Laçin Ceylan'dan drama eğitimini almış Gökhan Telkenar'dan diksiyon eğitimini tamamlamıştır. Eric Morrisin atölyesine katılarak çalışma imkanı bulmuştur. Not Defteri adlı gençlik dizisinde İclal Hoca karakterini canlandırmıştır. Craft Atölyede koçluk yardımı almıştır. Star TV'de Güzel Köylü isimli diziye Oya karakteriyle konuk olmuştur.

Merve Oflaz 22 Şubat 2015'te yayına başlayan Survivor All-Star'da tekrar Survivor deneyimi yaşamıştır 7. haftada Survivor heyecanına veda etmiştir. Yarışma sonrası Atv'de yayınlanan Eve Dönüş isimli dizide başrollerden biri olan İpek karakterine hayat vermiştir. Atv ekranlarında yayınlanan Rengarenk adlı dizide Selin Şekerci ve Kaan Taşaner'le başrolü paylaşmıştır. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide 2017 yılından beri Bahar Komiseri canlandırmaktadır.

Merve Oflaz, bir yılı aşkın süredir iş insanı Allan Hakko ile aşk yaşıyor.

Survivor Yarışmacısından Bomba İtiraf!
Survivor Yarışmacısından Bomba İtiraf!
Survivor Yarışmacısından Bomba İtiraf!

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Survivor Yarışmacısından Bomba İtiraf! - Son Dakika


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