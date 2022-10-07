Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı - Son Dakika
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Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı

07.10.2022 17:54

Survivor'ın başarılı yarışmacılarından Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan ile yeni bir aşka başlamıştı. İkiliden yatak pozu gelirken bu pozla ilgili ise herkes, Ayşe Aslan'ın gözlerine takıldı. Fotoğrafa, "Gözlere bak, masmavi" gibi yorumlar yapıldı.

Survivor 2021 ve Survivor All Star 2022 yarışmalarında yer alan Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan ile yeni bir aşka yelken açtı.

YATAKTA POZ VERDİLER

Karacakaya, sevgilisiyle yatakta aşk dolu poz verdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ayşe Aslan fotoğrafa sevgilisini de etiketledi. Takipçileri ise genç kızla ilgili bir detaya takıldı. Aslan'ın mavi gözleri, hayranlarının beğenisini kazandı.

İşte o poz:

Survivor Batuhan'dan sevgilisiyle yatak odası pozu! Herkes genç kızdaki detaya takıldı
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Sevgilisiyle Aşka Geldi! Yatak Pozu Olay Oldu Sevgilisiyle Aşka Geldi! Yatak Pozu Olay Oldu

Batuhan Karacakaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı - Son Dakika
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