Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı

Survivor 2021 ve Survivor All Star 2022 yarışmalarında yer alan Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan ile yeni bir aşka yelken açtı.

YATAKTA POZ VERDİLER

Karacakaya, sevgilisiyle yatakta aşk dolu poz verdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ayşe Aslan fotoğrafa sevgilisini de etiketledi. Takipçileri ise genç kızla ilgili bir detaya takıldı. Aslan'ın mavi gözleri, hayranlarının beğenisini kazandı.

İşte o poz: