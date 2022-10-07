Survivor 2021 ve Survivor All Star 2022 yarışmalarında yer alan Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan ile yeni bir aşka yelken açtı.
Karacakaya, sevgilisiyle yatakta aşk dolu poz verdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ayşe Aslan fotoğrafa sevgilisini de etiketledi. Takipçileri ise genç kızla ilgili bir detaya takıldı. Aslan'ın mavi gözleri, hayranlarının beğenisini kazandı.
İşte o poz:
Son Dakika › Magazin › Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı - Son Dakika